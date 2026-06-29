Alberth Elis se destapa con doblete en segundo triunfo consecutivo de Marathón

Marathón continúa dejando buenas sensaciones durante su gira de pretemporada en Estados Unidos tras imponerse con autoridad 2-0 al Coatepeque, equipo de la segunda división de Guatemala, en un compromiso disputado en el Veterans Memorial Stadium de Boston. El gran protagonista de la noche fue Alberth Elis, quien volvió a demostrar que atraviesa un gran momento goleador. La "Panterita" marcó los dos tantos del conjunto verdolaga y alcanzó tres anotaciones en la presente pretemporada. Elis ya había celebrado en el primer amistoso frente al mismo rival, donde Marathón se quedó con la victoria 2-1 gracias a los goles del atacante hondureño y de Yeison Mejía.

El equipo dirigido por Silvio Rudman ha mostrado una evolución positiva en estos encuentros de preparación, consolidando una idea de juego que ilusiona a la afición de cara al inicio del torneo Apertura 2026 y la Copa Centroamericana. En ambos partidos frente al Coatepeque, el conjunto sampedrano dejó una imagen sólida tanto en ataque como en defensa. Además del buen rendimiento colectivo, los nuevos fichajes comienzan a integrarse al plantel. Marathón reforzó su plantilla con las incorporaciones de Jonathan Paz, Alberth Elis, Natanael Agurcia, Nayrobi Vargas y Yeison Mejía, futbolistas que buscarán aportar experiencia, calidad y profundidad en la lucha por los títulos de la próxima temporada.