  1. Liga Hondubet

Alberth Elis se destapa con doblete en segundo triunfo consecutivo de Marathón

Alberth Elis anotó los dos goles del triunfo de Marathón ante Coatepeque de Guatemala.

Alberth Elis se destapa con doblete en segundo triunfo consecutivo de Marathón

El CD Marathón venció a Coatepeque en el segundo amistoso del cuadro verdolaga.

FOTO: CD MARATHÓN
29 de junio de 2026 a las 10:18

Marathón continúa dejando buenas sensaciones durante su gira de pretemporada en Estados Unidos tras imponerse con autoridad 2-0 al Coatepeque, equipo de la segunda división de Guatemala, en un compromiso disputado en el Veterans Memorial Stadium de Boston. El gran protagonista de la noche fue Alberth Elis, quien volvió a demostrar que atraviesa un gran momento goleador.

La "Panterita" marcó los dos tantos del conjunto verdolaga y alcanzó tres anotaciones en la presente pretemporada. Elis ya había celebrado en el primer amistoso frente al mismo rival, donde Marathón se quedó con la victoria 2-1 gracias a los goles del atacante hondureño y de Yeison Mejía.

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El equipo dirigido por Silvio Rudman ha mostrado una evolución positiva en estos encuentros de preparación, consolidando una idea de juego que ilusiona a la afición de cara al inicio del torneo Apertura 2026 y la Copa Centroamericana. En ambos partidos frente al Coatepeque, el conjunto sampedrano dejó una imagen sólida tanto en ataque como en defensa.

Además del buen rendimiento colectivo, los nuevos fichajes comienzan a integrarse al plantel. Marathón reforzó su plantilla con las incorporaciones de Jonathan Paz, Alberth Elis, Natanael Agurcia, Nayrobi Vargas y Yeison Mejía, futbolistas que buscarán aportar experiencia, calidad y profundidad en la lucha por los títulos de la próxima temporada.

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Con dos triunfos consecutivos sobre el cuadro guatemalteco, el primero por 2-1 y el segundo por 2-0, el Monstruo Verde sigue afinando detalles antes de los retos oficiales. La destacada actuación de Alberth Elis confirma que el delantero llega en un gran estado de forma y perfila como una de las principales armas ofensivas del equipo para el nuevo campeonato

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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