Nicolás Dibble: "Me pareció raro, no he jugado un partido todavía y soy cuestionado"

Le pareció raro que no ha jugado un tan solo minuto y su fichaje ya esté siendo cuestioando; además, explicó que no es "un goleador", juega como falso nueve, detrás del delantero donde está el trabajo sucio.

El nuevo fichaje del Olimpia, el uruguayo Nicolás Dibble, dio su primera conferencia de prensa en la que expresó su sentimiento y los logros que se ha puesto con el equipo más ganador de Honduras.

Se considera un ganador y expuso su hoja de vida donde ganó títulos con el Peñarol, el más grande de Uruguay y con el Plaza Colonia, equipo con el que debutó profesionalmente bajo el mando del entrenador, Eduardo Espinel.

LA ENTREVISTA

¿Cómo se da esta oportunidad de mirar a Olimpia, en qué etapa de tu carrera se da la oportunidad de mirar el fútbol hondureño y qué fue lo que más te atrajo, lo que más te sedujo para venir a nuestro país?

La verdad que muy contento de venir a Honduras. Yo venía siguiendo a Honduras, al equipo también. Conozco al cuerpo técnico, he trabajado muchos años con ellos.Y bueno, me hablaron de venir acá, no lo dudé, la verdad no lo dudé. Y nada, contento, la verdad muy contento de poder venir al club Olimpia.

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Desde que se anunció tu llegada, se analizó tu perfil y has sido cuestionado. ¿Cuáles son tus características, qué aporte le vas a dar a este equipo? Porque tu posición no es delantero, según nos dijo el técnico.

Olimpia es un equipo grande, obviamente, que van a exigir. Me pareció raro, no he jugado un partido todavía y soy cuestionado, pero bueno, sé lo que puedo dar, sé lo que fue mi carrera y logré cosas muy importantes. No soy delantero, soy juego atrás del nuevo, puedo ser extremo, soy de crear, no soy nueve goleador, la verdad. Así que nada, lo que digo, que apoyen, que me apoyen, que apoyen a este grupo que he llegado, la verdad me han tratado muy bien y así que creo que vamos a lograr cosas importantes.

¿Qué has podido observar o qué te han dicho acerca de la Liga Nacional, de los formatos, del fútbol, de los defensores, porque son contra quien vas a hacer rival?

Sí, yo como dije antes, vengo siguiendo, vengo siguiendo los partidos Olimpia, la verdad que lo vengo siguiendo, un fútbol fuerte, aguerrido como es el uruguayo, también ese fútbol era allá igual. Nada, yo soy un jugador con velocidad, un jugador bicho, como se dice en Uruguay, sea lo que juego, así que nada, me tengo mucha fe, la verdad, vengo con mucha confianza y bueno, con el cuerpo técnico sé que me va a dar la confianza, así que nada, voy a tratar de hacer bien las cosas.

En Olimpia hay una exigencia de poder ganar la Copa Centroamericana, qué palabras le merece esto y cuál sería su aporte para ver que esta competencia se le ha negado a Olimpia.

Yo le puedo decir a la gente que apoye y que como te digo hay un grupo espectacular que creo que vamos a conseguir, vamos a conseguir lo que le falta a Olimpia, vamos a lograr cosas importantes, sin duda vamos a lograr cosas importantes y yo me tengo fe, como te digo, vengo a sumarme granito de arena siendo humilde, pero creo que vamos a hacer bien las cosas.

Escuchándote sos más un falso 9 o sos un 10, más allá de ser un 9 explica un poco para entender un poco tu característica de juego.

Si, un falso 9, atrás del 9 movidizo, también te puedo jugar de extremo, después en la cambiada, pero 9-9 no soy, ya me ven el cuerpito, no soy 9-9, muy difícil que sea un 9, sé que vengo de atrás del 9, donde queda alguna sucia estoy ahí, así que nada, empezamos con la pretemporada, estamos haciendo una buena pretemporada y nada, yo me estoy preparando, yo como te digo, no vine de paseo acá, vine a conseguir cosas importantes con Olimpia, así que estoy entrenando bien, poniéndome a punto para lo que se viene, que sí que va a ser exigente, que la gente va a exigir y está bien, y eso se trata también del fútbol, más cuando estamos en un equipo como Olimpia, así que nada, está bien lo que hace la gente, pero yo voy a hacer para que la gente hable diferente, sin jugar, para que la gente le empiece a gustar.

Cuéntanos tus grandes logros como tus palmares, si nos podés mencionar puntualmente cuáles son o de qué te sentís orgulloso.

Yo la verdad que vengo de abajo, como dije, pero logré cosas importantes, salí tres veces campeón en Uruguay, las tres veces siendo mejor jugador del fútbol uruguayo, que no es para menos, el fútbol uruguayo es muy competitivo, y yo pude hacerlo, tuve la suerte de jugar en un fútbol argentino también muy competitivo, en la liga brasilera, en la liga ecuatoriana, y he jugado en varios equipos, así que nada, vengo a traer mi experiencia, también tengo 32 años, así que nada, yo sé lo que puedo dar, así que me estoy tranquilo con eso.

La situación en la Olimpia ahorita es bastante difícil, porque viene de perder un campeonato, y es el equipo más grande, cuál es tu compromiso con la institución, sabemos que venís con todo, pero ya lo tuyo, personal, tu compromiso personal para darlo todo.

Con mi familia seguro, después con la gente, ahora con mi grupo, con el grupo que tengo, ahora con el cuerpo técnico, tratar de dar por ellos también, porque ella es mi familia ahora, yo voy a pelear por ellos y ellos van a pelear por mí, así que nada, en eso, aferrarme al grupo, aferrarme a la gente, como te digo, estoy conociendo de a poquito, que si tiene hijos, si no tiene, cómo está, qué le pasó de su vida, eso es muy importante, me pasaba a veces que jugaba con un compañero al lado y no sabía cómo era su vida, entonces qué difícil también, eso fui aprendiendo con los años del fútbol, que el que tengo al lado, tengo que saber cómo está, cómo fue su familia, cómo está el día a día, preguntarle cómo está, si necesita algo, eso también él va a pelear por mí, va a ser diferente, así que nada, voy a pelear por ellos.

Nicolás, decías al principio que habías compartido ya con este cuerpo técnico, consultarte en qué equipos habías compartido con Eduardo Espinel que ahora te va a dirigir en Olimpia.

Pues fue yo, él me hizo debutar a mí, Eduardo Espinel me hizo debutar a mí con 18 años, tengo 32 y fue mi carrera, fue ahí con él, logramos dos títulos, dos ascensos, histórico Copa Sudamericana, histórico Copa Libertadores, somos los dos con más títulos en ese club, yo soy el gobernador histórico del club Plaza Colonia, el que más cosas importantes logré, como te digo, soy ganador, soy ganador, me considero ganador, he logrado cosas importantes, jugué en Peñarol, el club más grande de Uruguay, salí campeón uruguayo, digo, así que nada, vengo a dejar todo en Olimpia, porque me siento como en casa, es raro que me pase, pero me siento como en casa, así que nada, voy a dar todo por este club.

Te queríamos consultar, aprovechando que está la etapa del Mundial 2026, qué piensas de lo que pasó con la selección de ustedes, precisamente Uruguay, y a quién ves de favorita del mundial.

Qué pregunta, la verdad que muy desilusionado con Uruguay, no esperábamos quedarnos fuera en fase de grupo, porque tenemos buenos jugadores, pero bueno, son cosas que pasan así en el fútbol, y me duele, ahora, se me había pasado, ahora me volviste a recordar, pero bueno, es doloroso, y favorita, me sorprendió Paraguay, viste lo que es también el mundial, de qué pudo pasar con la Alemania, que lo estaban al 4 a 1, perdió el primer partido, la gente lo estaba al faro, a los jugadores lo estaban, y mira ahora, cómo todo cambia el fútbol, el jugador tiene que darse cuenta de eso, que mañana son un fenómeno, hace dos goles y son el mejor, y después no anda bien, y el equipo pierde un partido, y ya la gente, vos siempre tenés que estar consciente de a dónde estás, y nada, creo que debe haber una fechita Brasil.