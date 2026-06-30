Fichaje de Olimpia sorprende al confesar: "He vivido cosas muy difíciles"

Emanuel Coello ya trabaja bajo las órdenes de Eduardo Espinel y este martes tuvo su primer contacto con la prensa como nuevo futbolista del Olimpia. El defensor uruguayo aseguró que la oportunidad de llegar al club surgió cuando aún militaba en otro equipo y confesó que las referencias que recibió terminaron inclinando la balanza.

El Olimpia continúa con sus trabajos de pretemporada en su centro de Alto Rendimiento y esta mañana comparecieron en conferencia de presando dos de sus nuevo refuerzo uruguayos que llegan demostrar sus condiciones.

"Yo estaba en otro club, me llama mi representante que había un interés grande del Club Olimpia. Empecé a hablar con varios jugadores que estuvieron acá, me hablaron muy bien del club y eso ayudó a que tomara la decisión de venir", dijo.

El central reconoció que vestir la camiseta del equipo más ganador de Honduras representa una gran responsabilidad, pero afirmó que disfruta asumir ese tipo de retos.

"Sí genera exigencia. Yo juego para mi hija, esa es la realidad, pero nunca dudé en venir al Olimpia con una gran historia y me gustaría ser parte de ella", comentó.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Coello también contó que su familia respaldó inmediatamente la decisión de mudarse a Honduras y que sus amigos conocen perfectamente la grandeza del conjunto albo.

"Cuando le dije a mi familia, ni dudó en decir que sí. Mi señora y mi hija me apoyaron en todo momento. Después hablé con mis amigos y cuando les dije Olimpia dijeron: '¡Wow, Olimpia!'."

El defensor considera que el prestigio del club trasciende las fronteras hondureñas y que en Sudamérica existe un gran respeto por la institución.

"El club es muy conocido por ser un gigante de Honduras. Muchos muchachos han pasado por acá y se han ganado el respeto. Por eso también quise venir para formar parte de la historia”, argumentó.

Sobre sus condiciones futbolísticas, Coello aseguró que su prioridad será aportar seguridad en la defensa, aunque también espera colaborar cuando el equipo ataque.

"Soy un jugador rápido. Me gusta tener el arco en cero, pero también aportar en ataque. Espero ayudar mucho al equipo."

El uruguayo también dejó claro que nunca tuvo dudas por llegar al fútbol hondureño, pese a que contaba con otras alternativas para continuar su carrera.

"Sí tenía otras opciones, pero varios compañeros me hablaron muy bien del club. Todos los países tienen algo de inseguridad, eso nunca fue un tema para mí."

Pensando en la afición olimpista, el nuevo zaguero prometió responder con trabajo y entrega dentro de la cancha.

"Soy un chico humilde, vengo de abajo y todo lo que tengo me lo gané trabajando. Quiero dejar una buena imagen, ganar títulos y ser parte de la historia."

El futbolista también repasó brevemente su trayectoria y confirmó que muy pronto estará acompañado por su familia en Honduras.

"Mis inicios fueron en Rampla, luego jugué en la Primera División de Uruguay y después en Ciudad Bolívar. Cuando apareció Olimpia no dudé en venir", indicó.

Coello reveló que uno de los futbolistas que más influyó en su decisión fue Agustín Mulet, quien le recomendó aceptar la propuesta del club blanco."Hablé con Agustín Mulet y me dijo que no dudara en venir porque el club y la gente eran espectaculares", reveló.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando explicó por qué menciona constantemente a su hija como la principal inspiración de su carrera.

"He vivido cosas muy difíciles, como la pérdida de un hijo. Cuando llegó mi hija, mi vida pasó a ser ella. Todo lo que hago es por ella", contó.

Finalmente, aseguró que entiende la obligación que tiene Olimpia de pelear todos los títulos y recordó que su infancia le enseñó el valor del esfuerzo.

"Tuve una infancia muy difícil, vengo de una familia humilde y todo esto se consigue trabajando día a día. Sé que en Olimpia estamos obligados a ganar", cerró.