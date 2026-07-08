Wilson Palacios revive la polémica en el Mundial: "A Argentina le ayudan desde Qatar"

Luego del último episodio suscitado entre las selecciones de Argentina y Egipto , la opiniones está divididas sobre las ayudas o no a la selección albiceleste.

El Mundial de United 2026 está llegando a su etapa final, pero se ha visto marcado por varias acciones polémicas pese al uso del VAR que no le vienen nada bien al deporte con el ingreso de la tecnología.

Uno de los exfutbolistas y figuras de Honduras en el Tottenham, Wilson Palacios, no se quedó atrás y salió al paso para expresar su punto de vista y es de lo consider que los argentinos han sido ayudados: "Sí, desde Qatar le están ayudando", dijo Wilson en el Podcast Hombre Legado con Manfredo Reyes.

Palacios fue un poco más allá en su análisis y consideró que la FIFA va más allá con la organización de los calendarios de los mundiales.

"Si miras el formato, está para que vaya a la final una selección de Europa y una de América".

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Más allá de lo que pasó ayer entre Argentina y Egipto, Wilson Palacios considera que la albiceleste no llegará a la final.

"Sólo que siento que esta vez Argentina no llega, ya cuando se enfrente a una selección más fuerte, no va a llegar. Ellos tienen esa ventaja que son grupo y eso puede superar. Se conocen desde hace mucho".

Al ser consultado por los aspectos en los que se basa para asegurar que Argentina ha tenido una ayuda de parte de la FIFA en los Mundiales.

"Desde Qatar le han ayudado con muchos penales, faltas y aparte las selecciones que les ponen".

También dejó claro que: "Yo no soy team Messi, yo soy team Cristiano, pero Messi es un monstruo, pero siento que sea el mejor jugador de todos los tiempos. Yo miré jugar a Maradona, no miré a Pelé y ganó tres mundiales y Chelato me contaba que es un monstruo".

Además considera que antes que la disputa entre CR7 y Messi es muy pareja y antes pone a otro jugador sobre ellos. "Yo soy más team Ronaldinho que team Messi. Cristiano y Messi están ahí (a la par)".