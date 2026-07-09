Altas y Bajas Liga Nacional: Así se arman los equipo de cara al torneo Apertura

Al mercado de fichajes le falta mucha tela por cortar, pero los equipos ya se han encargado de potenciar sus planteles mientras desarrollan sus pretemporadas de cara a los últimos meses de competencias del 2026. Unos sólo pelearán por liga, pero a otros les toca llevar más torneos de la mano.
Equipos como la UPNFM con 14 altas y Olancho FC con 11 son los que más han fichado hasta el momento. Dentro de los llamados grandes, es el Marathón el que levanta la mano con altas como la del técnico argentino Silvio Rudman, Alberth Elis, Yeison y Yairo Moreno. Van más de 170 movimientos... y contando.
MOTAGUA
ALTAS:
Jesús Batiz (Sporting San José - Costa Rica)
Valerio Marinacci (Enna Calcio - Italia)
Jeffry Miranda (Génesis FC)
Jonathan Moya (Al-Bukiryah FC – Arabia Saudita)
BAJAS
Carlos Mejía
Marcelo Santos
Carlos Meléndez
Luis Meléndez
John Kleber
OLIMPIA
ALTAS
Nicolás Dibble (Muschuc Runa - Ecuador)
Janier Bermúdez (Choloma)
Cristian Canales (Choloma)
Carlos Cuello (Ciudad de Bolívar - Argentina)
Kilmar Peña (UPNFM)
Jack Jean-Baptiste (Real España)
BAJAS
José Mario Pinto
Carlos Sánchez
Elison Rivas
Santiago Ramírez
Agustín Mulet
Facundo Queiroz
Josman Figueroa
Jerry Bengtson
REAL ESPAÑA
ALTAS
Marcelo Pereira (CS Cartaginés- Costa Rica)
Jeffrey Ramos (Real Sociedad)
BAJAS
Anfronit Tatum
Danilo Palacios
Christopher Pike
César Romero
Jack Jean-Baptiste
Julio Rodríguez (Panamá)
MARATHÓN
ALTAS
Silvio Rudman (Boca Juniors - Argentina)
Jorge Marín (Asistente Técnico - México)
Luis Rodríguez (Preparador Físico - México)
Alberth Elis (Marítimo - Portugal)
Yeison Mejía (Olancho FC)
Jonathan Paz (Génesis FC)
Nayrobi Vargas (Mainz - Alemania)
Natanael Martínez (Charlotte Independence - Estados Unidos)
Yairo Moreno (Jaguares FC- Colombia)
BAJAS
Pablo Lavallén (Entrenador- Argentina)
Matías Camareri (Asistente Técnico)
Franco Saita (Preparador Físico)
Maylor Núñez
Brayan Moya
André Orellana
Rubilio Castillo
Samuel Elvir
Axel Alvarado
Enzo Torres
Raúl Espinoza
OLANCHO FC
ALTAS:
Wilson Molina (Entrenador - Honduras)
Rubilio Castillo (Marathón)
Samuel Pozantes (Platense)
Ofir Padilla (Platense)
Denovan Torres (Juticalpa)
César Romero (Real España)
Moisés Antúnez (San Esteban FC)
Víctor Ávila (CD Marcará- Ecuador)
Robertino Canavesio (Moca FC-Argentina)
Joanderson Assis (UD Oliverense – Brasil)
BAJAS
Jhon Jairo López (Entrenador- Colombia)
Yeison Mejía
Dariel Murillo
Édgar Benítez (Paraguay)
Cristian Cálix
Gabriel Leiva (Costa Rica)
Harold Fonseca
Jorlian Sánchez (Panamá)
Omar Elvir
GÉNESIS FC
ALTAS
Josman Figueroa (Olimpia)
Júnior Lacayo (Juticalpa FC)
Walter Martínez (Inactivo)
Fabricio Galindo (Juticalpa)
César Guillen (Leones HT6)
Manuel Gamboa (Mushuc Runa- Ecuador)
Elías Alderete (Argentino)
BAJAS
Jonathan Paz
Jeffry Miranda
Yorman Valencia (Colombia)
Ángel Tejeda
PLATENSE
ALTAS
Abner Portillo (Victoria)
Marcelo Canales (Juticalpa FC)
BAJAS
Daniel Carter Bodden
Samuel Pozantes
Elías García
Carlos Castellanos
Ofir Padilla
César Canales
Yoel Castillo
Jefferson Castillo
Jorge Castrillo
Ilce Barahona
Rembrandt Flores
Hebert Núñez
Erick Puerto
Harrinson Bernárdez
Javier Orobio (Colombia)
Carlos López Quintero (Argentina)
CD CHOLOMA
ALTAS
Kevin Álvarez (Inactivo)
Anfronit Tatum (Real España)
Raúl Espinoza (Marathón)
Heber Núñez (Platense)
Aldo Fajardo (Juticalpa FC)
Enzo Torres (Marathón)
Axel Alvarado (Marathón)
Héctor Vargas (Entrenador - Argentina)
BAJAS
Carlos Padilla (Entrenador)
Jainer Bermúdez
Cristian Canales
Marco Tulio Aceituno
Leider Anaya (Colombia)
Daniel Rocha (Cotzumalguapa – Guatemala)
Carlos Fernández (Cotzumalguapa – Guatemala)
CD INDEPENDIENTE
ALTAS
Walter Ramírez (Real Sociedad)
André Orellana (Marathón)
Sendel Cruz (Arsenal SAO)
Michaell Perelló (Victoria)
Sebastián Espinoza (Platense)
Leider Anaya (Colombia)
Juanfran García (DT, España)
BAJAS
Jason Sánchez
ESTRELLA ROJA
ALTAS
Pedro González (Hondupino)
Maikel García (Independiente)
Cristian Cálix (Olancho FC)
Jared Velásquez (Hondupino)
BAJAS:
Yefferson Hinestroza (Colombia)
Brayan Castillo
JUTICALPA FC
ALTAS
Déster Mónico (Victoria)
Cristian Gutiérrez (UPNFM)
Jairo Róchez (UPNFM)
Allison Pedro (Brasileño)
Daniel Indio (Brasileño)
Aloísio Pires Alves (DT, Brasileño)
BAJAS
Denovan Torres
David Mendoza
Júnior García
Axel Gómez
Elian Matute
Josué Villafranca
Norman Gaboriell
Christian Altamirano
Fabricio Galindo
Roger Gonzáles
Klifox Bernárdez
Leonel Casildo
Marcelo Canales
Aldo Fajardo
José Rivera (DT)
Luis Hurtado (Colombiano)
LOBOS UPNFM
Altas:
Daniel Carter Bodden (Platense)
Moisés Rodríguez (Platense)
Jorge Castrillo (Platense)
Antony Erazo (Brasilia)
Marcelo Banegas (Olancho FC)
Marcelo Santos (Motagua)
Carlos ‘Zapatilla’ Mejía (Motagua)
Samuel Elvir (Marathón)
Denis Rodas (Real Tegus)
Josué Villafranca (Juticalpa FC)
Dayron Suazo (Achuapa, Guatemala)
Luis Hurtado (Colombiano)
Julián Glavocic (Argentino)
Yefferson Hinestroza (Colombiano)
BAJAS
Elmer Güity
Enrique Vásquez
Júnior Padilla
Carlos Róchez
Marcos Morales
Celio Valladares
Jairo Róchez
Kilmar Peña
Cristian Gutiérrez
Leonardo Herrlein (Argentino)
Roberto Moreira (Paraguayo)