Altas y Bajas Liga Nacional: Así se arman los equipo de cara al torneo Apertura

Al mercado de fichajes le falta mucha tela por cortar, pero los equipos ya se han encargado de potenciar sus planteles mientras desarrollan sus pretemporadas de cara a los últimos meses de competencias del 2026. Unos sólo pelearán por liga, pero a otros les toca llevar más torneos de la mano.

Equipos como la UPNFM con 14 altas y Olancho FC con 11 son los que más han fichado hasta el momento. Dentro de los llamados grandes, es el Marathón el que levanta la mano con altas como la del técnico argentino Silvio Rudman, Alberth Elis, Yeison y Yairo Moreno. Van más de 170 movimientos... y contando.