Motagua mete miedo y propina segunda paliza a equipo de la Liga de Ascenso

Las águilas no perdonan ni en los partidos de preparación. El Motagua quiere defender la corona de campeón y para ello sumó su tercer partido amistoso.
Los dirigidos por Javier López avanzan en la pretemporada de la mejor manera y se enfocan en poder llegar al máximo al partido de la Supercopa ante el Olimpia.
El ciclón sumó su tercer partido amistoso este miércoles, donde enfrentó al Arsenal SAO de Cantarranas y le han recetado tremenda paliza de 8-0.
Los goles de las águilas fueron obra de: Rodrigo Gómez, Rodrigo de Olivera, Aarón Barrios (2), J. García, Daren Oliva, Ch. Meléndez y Jesús Batiz.
Cabe recordar que Motagua ya había logrado vencer 1-0 al equipo Cedeño, luego goleó 7-1 al FAS de San Lorenzo y ahora 8-0 al Arsenal SAO de Cantarranas.
El próximo compromiso de preparación para las águilas será el sábado, donde viajará a Catacamas para enfrentar al Olancho FC, duelo a disputarse en el estadio Rubén Guifarro a partid de las 4:00 pm.