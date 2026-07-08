Motagua mete miedo y propina segunda paliza a equipo de la Liga de Ascenso

Los dirigidos por Javier López avanzan en la pretemporada de la mejor manera y se enfocan en poder llegar al máximo al partido de la Supercopa ante el Olimpia.

Las águilas no perdonan ni en los partidos de preparación. El Motagua quiere defender la corona de campeón y para ello sumó su tercer partido amistoso.

El ciclón sumó su tercer partido amistoso este miércoles, donde enfrentó al Arsenal SAO de Cantarranas y le han recetado tremenda paliza de 8-0.

Los goles de las águilas fueron obra de: Rodrigo Gómez, Rodrigo de Olivera, Aarón Barrios (2), J. García, Daren Oliva, Ch. Meléndez y Jesús Batiz.

Cabe recordar que Motagua ya había logrado vencer 1-0 al equipo Cedeño, luego goleó 7-1 al FAS de San Lorenzo y ahora 8-0 al Arsenal SAO de Cantarranas.

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El próximo compromiso de preparación para las águilas será el sábado, donde viajará a Catacamas para enfrentar al Olancho FC, duelo a disputarse en el estadio Rubén Guifarro a partid de las 4:00 pm.