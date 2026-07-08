  1. Liga Hondubet

Motagua mete miedo y propina segunda paliza a equipo de la Liga de Ascenso

El equipo que comanda Javier López está demostrando firmeza en la parte ofensiva y así lo hace en los amistosos.

Motagua mete miedo y propina segunda paliza a equipo de la Liga de Ascenso
08 de julio de 2026 a las 19:38

Las águilas no perdonan ni en los partidos de preparación. El Motagua quiere defender la corona de campeón y para ello sumó su tercer partido amistoso.

Los dirigidos por Javier López avanzan en la pretemporada de la mejor manera y se enfocan en poder llegar al máximo al partido de la Supercopa ante el Olimpia.

Polémica: Real España firma futbolista que es citado a pretemporada por otro club

El ciclón sumó su tercer partido amistoso este miércoles, donde enfrentó al Arsenal SAO de Cantarranas y le han recetado tremenda paliza de 8-0.

Los goles de las águilas fueron obra de: Rodrigo Gómez, Rodrigo de Olivera, Aarón Barrios (2), J. García, Daren Oliva, Ch. Meléndez y Jesús Batiz.

Cabe recordar que Motagua ya había logrado vencer 1-0 al equipo Cedeño, luego goleó 7-1 al FAS de San Lorenzo y ahora 8-0 al Arsenal SAO de Cantarranas.

El próximo compromiso de preparación para las águilas será el sábado, donde viajará a Catacamas para enfrentar al Olancho FC, duelo a disputarse en el estadio Rubén Guifarro a partid de las 4:00 pm.

Unime ahora al canal
Redacción web
Redacción
Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias