"Droopy" Gómez cataloga de rara la fecha de la Supercopa: "Tenemos que revalidar"

En la entrevista también habló del Mundial, donde colocó a Francia como la selección más fuerte del torneo, aunque reiteró que Argentina sigue siendo una firme candidata al título mientras Lionel Messi permanezca en la cancha.

Además, reveló que ha recibido ofertas para salir del club, aunque dejó claro que su prioridad siempre ha sido continuar con los azules mientras la directiva así lo desee.

A pocos días de disputar la final de la Supercopa frente a Olimpia , el mediocampista argentino Rodrigo "Droopy" Gómez aseguró que Motagua asume el reto con la responsabilidad de defender su condición de campeón y señaló que el clásico será un duelo muy cerrado.

Arranca una nueva temporada y también una Supercopa, que es algo novedoso aquí. ¿Cómo se preparan ustedes para este reto?

Sí, es algo innovador, algo nuevo, un reto, la verdad que difícil, porque el primer partido, tanto para Olimpia como para nosotros, es una nueva final, una Supercopa. La verdad que estamos a gusto, hoy es un lindo torneo jugar campeón de campeones, pero bueno, es un poco raro que sea al inicio y sea el primer partido. Lo tomamos con la responsabilidad que conlleva jugar un clásico, disputar una nueva final y para eso nos estamos preparando ya hace tres semanas, para ese partido que sabemos que no va a ser nada fácil.

¿Le pone ese morbo especial enfrentar al archirrival?

Sí, por eso lo decía. La verdad que para el que no es Olimpia y para el que no es Motagua es un partidazo. Para cualquiera de las dos aficiones es un partido a muerte, un partido de muchos nervios, un partido cerrado, como seguramente va a ser, porque todos los partidos son así, súper, súper cerrados con Olimpia. Nos estamos preparando de la mejor manera y, sumado a eso, el superclásico es una final, así que va a estar complicado.

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"Droopy", parece que no, pero ya te has consolidado en el fútbol hondureño. ¿Te sientes feliz en Honduras? ¿Te sientes más hondureño?

Sí, lo he dicho, la verdad que sí. Bueno, ya voy para el tercer año con Motagua, me quedan los últimos seis meses de contrato con el equipo, hasta diciembre. Uno siempre ha tenido el profesionalismo y la predisposición desde el día uno con esta institución que me ha recibido de la mejor manera y ni hablar con el país. La verdad que el respeto que me demuestran los hinchas que son ajenos a Motagua y el cariño de la hinchada de Motagua me dan ganas de quedarme acá y de estar con mi familia en Honduras.

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¿Había otras opciones, "Droopy", o no?

Sí, a ver, yo siempre lo dije, siempre fui claro. Las primeras personas que se han enterado de las opciones o de las posibilidades de salir han sido Emilio, ha sido la junta directiva, por el respeto que uno les tiene. Siempre lo he dicho, mientras Motagua quiera que esté yo acá, es prioridad. Hoy estamos a seis meses de la finalización del contrato y, bueno, se verá. Hay que respaldar ese cariño y ese respaldo de la junta directiva, de los presidentes, de los compañeros y del cuerpo técnico. Hay que respaldarlo partido a partido.

¿Cómo ves al grupo con los nuevos refuerzos? Aún vienen Mathis, Emilio Camacho, por ejemplo, y Moya en ataque. ¿Es Motagua el favorito para revalidar el título?

A ver, favorito creo que Motagua va a ser siempre, como lo es Olimpia, como lo es Real España y como lo es Marathón. En cada inicio de torneo los cuatro grandes son favoritos, son los que mejor se refuerzan o los que mejor invierten junto con Olancho. Haciendo un análisis del tiempo que llevo en la liga, siempre son los equipos que intentan buscar ser campeón.

En los últimos años se ha decantado entre Olimpia y Motagua, Motagua y Olimpia, pero ellos siempre son favoritos. Obviamente que nosotros somos los actuales campeones y tenemos que revalidar ese título en un partido de Supercopa con Olimpia. Nos estamos reforzando bien, estamos contentos con los chicos que han llegado. Hemos mantenido una base, por más que hemos perdido jugadores importantes, creo que nos hemos quedado con una base importante y a los chicos que están viniendo hay que hacerles saber lo que es Motagua, hacerles saber lo que es Honduras, más que nada a los extranjeros, que acá hay que intentar ganar.

La Copa Centroamericana se convierte en una obsesión, como dicen los argentinos. ¿Cómo la analizan?

Está bueno que se convierta en una obsesión, porque este club no la gana desde el 2007. Han pasado muchos años, ha pasado mucho tiempo y nos ha quedado esa espinita de las últimas dos copas que yo jugué, que podríamos haber llegado un poquito más lejos, aunque sea a una final.

Entonces estamos en vísperas de una nueva Copa Centroamericana y obviamente que vamos a apuntar a revalidar y a mejorar lo que hemos hecho en las copas anteriores. Ese es el anhelo de todo motagüense, porque no la tiene en este formato. La ganó Motagua en otro formato y ojalá que podamos darle esa alegría, por más que sabemos que es una competición súper complicada, porque están los mejores de la región.