¿Adiós al FVS VAR? Presidente de Liga revela detalles de la Supercopa: "Será un espectáculo"

Asimismo, explicó cómo se aplicará el nuevo sistema de descenso para la temporada, el cual enfrentará en un repechaje por la permanencia a los últimos lugares de los torneos Apertura y Clausura, con las excepciones contempladas en el reglamento.

Además, dejó claro que el FVS VAR continuará utilizándose en el campeonato, al asegurar que nunca existió la intención de eliminar la herramienta, sino de encontrar un patrocinador que ayude a financiar su funcionamiento.

A pocos días de la disputa de la primera edición de la Supercopa de Honduras, el presidente de la Liga Nacional, Jorge Herrera , brindó nuevos detalles sobre la organización del evento, confirmando que esperan una asistencia cercana a los 20 mil aficionados y que la venta de los palcos será habilitada en los próximos días.

¿La venta de los palcos, abogado? ¿Cómo será eso? ¿Cuándo se estará lanzando? Igual lo vamos a anunciar. Hoy estuvimos haciendo la inspección de campo en el estadio para ver cuántos eran los palcos que teníamos, para luego enumerarlos de acuerdo con la cantidad de asientos que tiene cada palco y ponerlos a disposición del público. Esperamos ya tenerlos, a finales de semana o, a más tardar, el lunes, ya a la venta.

Hoy prácticamente también se lanza la boletería. ¿Qué se espera? ¿Cuántos boletos y cuánta cantidad de aficionados esperan para contar con un bonito espectáculo? E speramos que la afición nos acompañe. Sé que venimos de un mes de fútbol, pero en la televisión; muy pocos fueron al Mundial. Los que no fuimos, tenemos la oportunidad de ir al estadio Chelato Uclés a ver este partido y esperamos el acompañamiento, en promedio, de 20 mil aficionados que vayan con nosotros al estadio.

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¿Cómo surge, abogado? Había tanto tiempo de espera y hoy es una realidad la Supercopa Bueno, siempre los proyectos, cuando se van a implementar, llevan todo un proceso. Lo veníamos hablando a nivel de Junta Directiva de la Liga Nacional. Tuvimos que esperar para que fuera aprobada el año anterior en la Asamblea de la Liga Nacional, para poder ponerla ya en circulación este año. Entonces ya estamos iniciando hoy y viene para quedarse en la Liga Nacional.

Invitación para la final de la Supercopa Sí, yo creo que es la oportunidad de seguir jugando, de tener más partidos, de tener más competencia y competencia eminentemente profesional. Por ello hacemos la invitación a los aficionados para que nos acompañen al estadio. Va a ser un buen partido, que no solo será fútbol, sino que también habrá un espectáculo adicional al partido que vamos a ver todos.

Este es un evento que prácticamente va a marcar la trayectoria, abogado. ¿Se va a seguir haciendo para que no solamente sea este torneo y después no?

Yo creo que la Supercopa viene para quedarse en la Liga Nacional. Excepto que cambiemos de formato y que saquemos solo un campeón al año, es que lo podemos cambiar. De lo contrario, creo que viene para quedarse con nosotros. Pero ya el próximo año habrá otra Junta Directiva y serán otras las decisiones que se van a tomar. Nosotros terminamos en junio, por lo tanto terminamos con la otra Supercopa. Ya de ahí en adelante qué va a suceder, no sabemos.

¿La aceptación de los equipos después de anunciar la Supercopa cómo ha sido?

Pues es que los equipos la aprobaron previamente en la asamblea del año pasado, la que tuvimos en Tela. Consecuentemente, además de verla bien, están apoyando la Supercopa.

Abogado, sobre la Liga de Ascenso. Ellos dicen que habían tenido un acuerdo de que el formato del ascenso a la Liga de Primera División iba a ser distinto y presentaron una nota a la Federación de Fútbol

Tuvimos conocimiento de la solicitud que han presentado, nos la hicieron llegar. Efectivamente, ellos tienen una expectativa de que sea un mayor esfuerzo para no entrar en esa tabla en la que nadie quiere estar.

¿Legalmente luego hay vuelta atrás en ese tema?

Mire, hoy por hoy nosotros no lo hemos aprobado a nivel de Liga Nacional y no tengo facultades para decir que sí podemos hacerlo. Para hacerlo tendríamos que ir a otra asamblea de Liga Nacional, convocar a otra asamblea y es un poco complicado. Nosotros sabemos que dependemos de lo que diga la Federación de Fútbol. Consecuentemente, nosotros no tenemos la última palabra. A nivel de Liga ya eso pasó, pero no descartamos que en el futuro pueda existir esa probabilidad. No lo vemos mal, no lo vemos mal, aclaremos, no lo vemos mal. Creemos que eso puede traer mayor competencia y, paso a paso, tienen que irse dando los cambios a nivel del fútbol.

Abogado, también sobre la postura que se presentó con la moción de quitar el FVS por lo costoso. Al parecer no ha gustado en otros equipos. Ayer el presidente de Motagua reaccionó diciendo que había que tener mucho valor para quitar este tipo de tecnología que viene a aportar al fútbol

Lo que pasa es que en el fútbol hay preocupaciones distintas que tiene cada dirigente. Y la preocupación de algunos dirigentes era cómo se iba a financiar el FVS. Lo que andaban buscando era un patrocinador que pudiera financiar el FVS y visualizar las obligaciones que teníamos. Pero el FVS se queda en la Liga Nacional, está en la Liga Nacional y no se va a sacar.

¿Entonces en ningún momento la intención era quitarlo?

No, no, no. Lo que se buscaba, y la moción iba dirigida a eso, era que se buscara un patrocinador para poder financiar el FVS, porque como tal es una herramienta tecnológica un poco costosa. Pero dimos las explicaciones de que la Liga Nacional iba a asumir el costo mientras conseguíamos un patrocinador y eso es lo que estamos haciendo.

¿Y hoy hay tranquilidad ya con este nuevo formato que viene, abogado, por la estabilidad que puedan tener estos equipos?Tranquilidad siempre ha habido. Expectativas es lo que hay: cómo va a funcionar, cómo nos va a apoyar el público y ver qué tal se va desarrollando. Nosotros creemos que es un buen formato, que hay buenas expectativas y que vamos a poder desarrollar el fútbol hondureño.

¿El sistema de Independiente con su localía está todo resuelto?

Sí, Independiente va a jugar en Comayagua. Hoy por hoy el estadio está en proceso de remodelación, por lo tanto se va a trasladar a Comayagua mientras terminan los arreglos que le están haciendo al estadio.

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¿Nos explica nuevamente lo del descenso?

Lo del descenso es que el que quede en último lugar del torneo Apertura va a disputar un partido de descenso con el que termine en último lugar del torneo Clausura. Si el que termina en último lugar en el torneo Apertura clasifica al repechaje, se salva, ya no entra en eso y entra el siguiente que quedó peor rankeado. Entonces entra en el partido en el que habrá descenso. Estamos claros de que va a haber un partido de descenso.

Presidente, muchos equipos se han quejado de algunas canchas sintéticas, específicamente Choluteca y La Paz. ¿Hay alguna revisión extra? ¿Qué les han dicho los directivos de estos dos equipos?

Lo de las canchas no es una facultad de la Liga Nacional. Está en juego el licenciamiento de clubes y le compete a la Federación. En cuanto a la cancha de Choluteca, entendemos que están trabajando en el estadio Fausto Flores Lagos. Lo que hace falta es la gradería y algunos detalles en los camerinos. Por lo tanto, esperamos que esa cancha pueda estar lista. De la de La Paz no hemos escuchado ninguna remodelación que pueda tener en este momento.