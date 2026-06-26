Muere esposa de futbolista de Venezuela en terremoto: "¿Cómo le explico a tu hija?"

El fallecimiento de la mujer venezolana fue confirmado por el futbolista a través de redes sociales. Medios locales reportan que protegió con su cuerpo a su pequeña hija tras el colapso de una estructura.
La tragedia provocada por los terremotos registrados en Venezuela dejó una historia que ha conmovido a miles de personas. Esposa de un futbolista profesional perdió la vida mientras intentaba proteger a su pequeña hija durante el colapso de un edificio en el estado de La Guaira.
Héctor Bello es un futbolista venezolano que integra el plantel del Marítimo de La Guaira, equipo que compite en la Segunda División del fútbol de ese país. Aunque actualmente se encuentra como agente libre.
De acuerdo con medios locales, la joven madre utilizó su cuerpo para resguardar a la menor cuando la estructura comenzó a derrumbarse tras los fuertes movimientos telúricos registrados la tarde del miércoles 24 de junio.
Los equipos de emergencia trabajaron entre los escombros hasta localizar el cuerpo de Andrea. Lamentablemente, fue encontrada sin signos vitales, mientras que su hija, de apenas un año de edad, logró sobrevivir al derrumbe.
La historia se dio a conocer después de que el futbolista Héctor Bello, esposo de Andrea, confirmara el fallecimiento de la joven mediante emotivos mensajes publicados en sus redes sociales.
El jugador del Marítimo de La Guaira, equipo de la Segunda División venezolana, expresó el profundo dolor que enfrenta tras perder a su esposa en medio de la tragedia ocasionada por los sismos.
En una de sus historias de Instagram, Bello escribió: "Nos dejaste solo en la lucha mami, me dejaste solito con nuestra hija", acompañando el mensaje con fotografías de Andrea y de la pequeña.
El futbolista también compartió la angustia que siente al pensar en el futuro de su hija, quien sobrevivió gracias al sacrificio de su madre durante el colapso del edificio.
"¿Cómo le explico a tu hija que perdiste la vida para salvar la de ella y yo no estuve en ese momento para hacer nada?", escribió Bello en otro de los mensajes que publicó durante la madrugada.
Además, el deportista pidió fortaleza para afrontar la difícil situación, asegurando que no encuentra palabras para expresar el dolor que le ha dejado la pérdida de la mujer con la que formaba una familia.
Posteriormente, Bello publicó más fotografías de Andrea junto con mensajes de despedida y las condolencias que recibió de amigos, familiares, seguidores y compañeros del fútbol venezolano.
Entre sus publicaciones destacó una frase dedicada a su esposa: "Andrea, mi amor precioso, ¿por qué me dejaste solo? Esta era nuestra lucha, mami", reflejando el impacto emocional que atraviesa tras la tragedia.
Los terremotos ocurrieron la tarde del miércoles 24 de junio, cuando dos fuertes sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, se registraron con apenas un minuto de diferencia, causando severos daños en distintas zonas del país.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento de magnitud 7.5 fue uno de los más intensos registrados en Venezuela en más de un siglo, provocando el colapso de diversas estructuras.