Ganó dos Balones de Oro y fue afectada: atletas desaparecidos tras sismos en Venezuela

Ganó dos Balones de Oro y mandó un mensaje: estos son los deportistas afectados y desaparecidos por el doble terremoto en Venezuela
Los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles 25 de junio han provocado una profunda conmoción en el país y también en el ámbito deportivo.
Detalle de un edificio derruido en Catia la Mar, Venezuela, mientras continúa la búsqueda entre los escombros de los edificios, este viernes. Recostados en colchones, sábanas, sillas, carpas y campamentos improvisados, cientos de personas duermen en el asfalto, jardineras, plazas y canchas en Catia La Mar, una de las ciudades más afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles en Venezuela y que se han cobrado la vida de 235 personas. EFE/ Ronald Peña R
Uno de los casos que más esperanza ha generado es el del delantero de la selección venezolana Sub-20, Yimvert Berroterán. El joven futbolista fue localizado con vida entre los escombros y, según reportes de los equipos de emergencia, se encuentra en buen estado de salud mientras rescatistas trabajan para liberarlo.
Berroterán había sido reportado como desaparecido junto a otros cinco jóvenes futbolistas: Juan Manuel Pimentel Berríos, de 16 años y jugador del Deportivo La Guaira; Mainell Rondón, de 12 años; además de Rubén Rovaina, Robert Pérez y Kleudes García, cuyo paradero continúa siendo motivo de preocupación.
La tragedia también cobró la vida del joven Víctor Andrés Palacios, integrante de la escuela de fútbol Colegio San Agustín El Paraíso, cuyo fallecimiento fue confirmado por las autoridades y su institución deportiva.
El impacto del desastre alcanzó además a reconocidas figuras del deporte internacional. La delantera española que ganó dos balones de Oro Alexia Putellas informó mediante sus redes sociales que se encuentra sana y resguardada en Caracas, enviando un mensaje de tranquilidad a sus seguidores tras las horas de incertidumbre.
A través de un mensaje público, la internacional española detalló su situación actual en la capital venezolana: “Hola a todos, dados los terremotos sucedidos en el día de ayer en Venezuela, quiero comunicar que tanto mi familia como yo nos encontramos a salvo en Caracas”.
Del mismo modo, le mandó un mensajea todos los venezolanos y a familias afectadas.
Por su parte, el antesalista de los Kansas City Royals, Maikel García, confirmó que tanto él como su familia están fuera de peligro. El pelotero explicó que durante varias horas no pudo establecer comunicación con su esposa e hija, lo que generó gran preocupación antes de poder reencontrarse con ellas.
No todos han corrido con la misma suerte. El futbolista argentino Lucas Trejo, el exreceptor de Grandes Ligas Eliézer Alfonzo y el jardinero de los San Francisco Giants, Gorkys Hernández, continúan buscando a algunos de sus familiares desaparecidos.
De acuerdo con reportes locales, existen otros casos similares que involucran a peloteros venezolanos, aunque sus identidades aún no han sido reveladas.
Frente a la emergencia, el deporte venezolano ha mostrado una rápida respuesta. Diversos clubes de fútbol abrieron sus instalaciones para convertirlas en centros oficiales de acopio destinados a recibir alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad para los damnificados.
Asimismo, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) mantiene un monitoreo permanente para conocer la situación de los integrantes de sus 17 selecciones nacionales, así como de jugadores que residen en la región central del país, la zona más afectada por los movimientos telúricos.
La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) decidió suspender temporalmente todas sus actividades como muestra de respeto y debido a la magnitud de la emergencia. Al mismo tiempo, organizaciones como las Grandes Ligas (MLB) y clubes de renombre internacional como Real Madrid y Bayern Múnich expresaron públicamente su solidaridad con el pueblo venezolano y con las víctimas del desastre.
Por otro lado, la presidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que la cifra de fallecidos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron a su país se elevó a 589 y a 2.980 los heridos, al tiempo que confirmó que ya se han producido 214 réplicas.
"En el balance general, debemos informar que lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2.980 personas heridas", declaró la mandataria al encabezar un encuentro desde el estado Zulia, en el occidente del país, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Las autoridades también informaron que al menos 346 edificaciones, entre hospitales, edificios residenciales y centros comerciales, sufrieron daños de consideración, reflejando la magnitud de una tragedia que mantiene en vilo a todo el país y que ha unido al mundo del deporte en un mismo mensaje de apoyo y solidaridad.