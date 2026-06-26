Destapan problema en Uruguay antes de jugarse todo ante España en el Mundial 2026

En Uruguay revelan un problema que sacude el vestuario antes de jugarse la clasificación contra España en la Copa del Mundo 2026: "Ya no se aguanta...".
Si hay una selección que ha quedado a deber en este Mundial 2026 es Uruguay. Los charrúas aún no han ganado en la justa y se juegan el pase a los dieciseisavos en la jornada 3.
Su primer tropiezo fue ante Arabia Saudita (1-1) y luego se estrellaron ante la humilde Cabo Verde (2-2).
Ahora, tienen que encarar el mayor desafío, derribar a la España de Lamine Yamal, Pedri y Rodri.
En medio de esa incógnita, Uruguay también vive momentos de tensión en cuanto a la plantilla y el entrenador Marcelo Bielsa.
Y es que, desde el programa radial uruguayo Las Voces del Fútbol, revelaron que Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde, encabezaron una iniciativa para hablar con el estratega.
Dicha reunión tenía como objetivo entablar temas como la carga acumulada en los entrenamientos, además de la metodología de trabajo.
Posteriormente, tras la iniciativa de los cuatro jugadores antes mencionado, la reunión pasó a ser con todo el plantel en una charla que duró 48 minutos.
Bielsa tomó la palabra y le recordó al plantel los conflictos a lo interno. Además, señaló que sintió que el equipo intentó sacarlo del puesto.
Los jugadores se quejaron de la intensidad en las prácticas, de las lesiones en algunos compañeros y le pidieron jugar de golpe bajo y contragolpe a España.
Sin embargo, Bielsa fue claro y señaló que Uruguay jugará en espejo frente a España y algunos no estuvieron de acuerdo.
Ya avanzada la charla de Marcelo Bielsa, parte del plantel decidió abandonar la reunión con el estratega y fue José María Giménez quien intentó retenerlos.
“No, no, muchachos, no nos tenemos que ir, nos está hablando, está terminando de hablar el técnico”, revelan los medios uruguayos.
Algunos jugadores se fueron, mientras que otros esperaron a que Bielsa culminara de dar sus palabras en relación a las quejas del plantel.
El programa antes mencionado también revela lo dicho por uno de los referentes: “Ojalá Dios quiera que pasemos, pero esto ya no se aguanta más”, habría expresado Ronald Araújo sobre la situación que atraviesan.
La filtración de este tenso momento viene en la previa del crucial duelo ante España, en donde Uruguay se jugará la clasificación a la siguiente ronda.
Uruguay se ubica en el segundo lugar con 2 puntos tras los empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde, con este último igualan en puntos. El juego ante el líder España arranca a las 6:00 pm.