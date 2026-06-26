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Destapan problema en Uruguay antes de jugarse todo ante España en el Mundial 2026

Uruguay con vestuario roto a pocas horas de jugarse la clasificación ante España: revelan el problema que sacude a los charrúas.

26 de junio de 2026 a las 09:15
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En Uruguay revelan un problema que sacude el vestuario antes de jugarse la clasificación contra España en la Copa del Mundo 2026: "Ya no se aguanta...".
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Si hay una selección que ha quedado a deber en este Mundial 2026 es Uruguay. Los charrúas aún no han ganado en la justa y se juegan el pase a los dieciseisavos en la jornada 3.
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Su primer tropiezo fue ante Arabia Saudita (1-1) y luego se estrellaron ante la humilde Cabo Verde (2-2).
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Ahora, tienen que encarar el mayor desafío, derribar a la España de Lamine Yamal, Pedri y Rodri.
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En medio de esa incógnita, Uruguay también vive momentos de tensión en cuanto a la plantilla y el entrenador Marcelo Bielsa.
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Y es que, desde el programa radial uruguayo Las Voces del Fútbol, revelaron que Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde, encabezaron una iniciativa para hablar con el estratega.
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Dicha reunión tenía como objetivo entablar temas como la carga acumulada en los entrenamientos, además de la metodología de trabajo.
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Posteriormente, tras la iniciativa de los cuatro jugadores antes mencionado, la reunión pasó a ser con todo el plantel en una charla que duró 48 minutos.
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Bielsa tomó la palabra y le recordó al plantel los conflictos a lo interno. Además, señaló que sintió que el equipo intentó sacarlo del puesto.
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Los jugadores se quejaron de la intensidad en las prácticas, de las lesiones en algunos compañeros y le pidieron jugar de golpe bajo y contragolpe a España.
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Sin embargo, Bielsa fue claro y señaló que Uruguay jugará en espejo frente a España y algunos no estuvieron de acuerdo.
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Ya avanzada la charla de Marcelo Bielsa, parte del plantel decidió abandonar la reunión con el estratega y fue José María Giménez quien intentó retenerlos.
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“No, no, muchachos, no nos tenemos que ir, nos está hablando, está terminando de hablar el técnico”, revelan los medios uruguayos.
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Algunos jugadores se fueron, mientras que otros esperaron a que Bielsa culminara de dar sus palabras en relación a las quejas del plantel.
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El programa antes mencionado también revela lo dicho por uno de los referentes: “Ojalá Dios quiera que pasemos, pero esto ya no se aguanta más”, habría expresado Ronald Araújo sobre la situación que atraviesan.
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La filtración de este tenso momento viene en la previa del crucial duelo ante España, en donde Uruguay se jugará la clasificación a la siguiente ronda.
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Uruguay se ubica en el segundo lugar con 2 puntos tras los empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde, con este último igualan en puntos. El juego ante el líder España arranca a las 6:00 pm.
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