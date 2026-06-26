Estrella de Brasil sufrió traición y fue robado por su familiar: "No tenía dinero"

Escándalo en Brasil: Raphinha habría perdido gran parte de su fortuna por culpa de su padre
Raphinha atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera, aunque esta vez lejos de los terrenos de juego.
El atacante brasileño, que llegó al Mundial 2026 con la intención de ser una de las figuras de su selección pero sufrió una lesión durante el segundo partido, ahora es protagonista por un presunto conflicto familiar relacionado con el manejo de su patrimonio.
En los últimos días, distintos medios de Brasil han informado que el futbolista habría sido víctima de un supuesto engaño por parte de su padre, Rafael Belloli, quien durante años habría administrado buena parte de sus ingresos. Aunque el jugador no se ha pronunciado sobre estas versiones, el caso ha generado un enorme revuelo en el país.
Las publicaciones señalan que Rafael Belloli habría controlado cerca del 80% de los ingresos generados por derechos de imagen y contratos comerciales del jugador. Además, sostienen que el padre habría firmado acuerdos durante años sin informar con detalle a su hijo, quien desconocía la verdadera situación de sus finanzas.
Siempre según estas versiones, el problema salió a la luz cuando Raphinha y su esposa intentaron adquirir una vivienda en Barcelona valorada en aproximadamente 10 millones de euros. Durante el proceso de compra, las entidades financieras habrían advertido al futbolista que su patrimonio era considerablemente inferior al que él creía tener.
"Cuando Raphinha fue traspasado del Leeds al Barça, su mujer fue a comprar una mansión en Barcelona de 10 millones de euros. Ellos firmaron, demostraron su intención de compra, pero en el momento de pagar no tenía el dinero suficiente. Allí se encendió la alerta roja en la cabeza de la esposa de Raphinha", indicó la periodista.
A raíz de este descubrimiento, el extremo del Barcelona habría decidido romper toda relación profesional con su padre, quien hasta ese momento era el encargado de gestionar sus asuntos económicos mediante una estructura vinculada anteriormente al actual director deportivo azulgrana, Deco.
Desde entonces, la administración de los negocios del futbolista habría quedado en manos de su suegro, Alexandre Madeira, quien cuenta con licencia oficial de la FIFA para negociar contratos comerciales y acuerdos publicitarios.
Quien sí reaccionó públicamente fue Natalia Belloli, esposa del jugador. A través de sus redes sociales negó que la familia esté atravesando problemas económicos, aunque evitó desmentir directamente las informaciones sobre la gestión del patrimonio.
"Si actualmente ganáramos solo el 10% de lo que gana Raphinha, ya seríamos felices. No veía necesidad de explicar nada en mis redes sociales, porque si hacía una publicación diciendo: 'Mira, no soy pobre, sigo siendo rica', dirían de mí que no tengo clase. Pensaba que esta historia moriría, pero estos rumores ya han llegado a España", manifestó.
Todo este episodio coincide con un mercado de fichajes en el que el brasileño vuelve a despertar el interés del fútbol saudí. De acuerdo con el portal especializado Globoesporte, Al-Hilal le habría presentado una propuesta cercana a los 170 millones de euros por cuatro temporadas.
Las versiones surgidas en Brasil apuntan a que el descubrimiento de su verdadera situación patrimonial podría influir en la decisión sobre su futuro deportivo.
Mientras tanto, Raphinha continúa recuperándose de su lesión con el objetivo de regresar cuanto antes a las canchas y seguir aportando a una selección brasileña que avanzó como líder de su grupo en el Mundial 2026.