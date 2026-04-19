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Julián Martínez sufre una nueva lesión que lo mantendrá fuera de las canchas hasta el inicio de la próxima temporada

El defensor se lesionó la rodilla en el encuentro amistoso frente a Perú del pasado 31 de marzo y ya fue operado

  • Julián Martínez sufre una nueva lesión que lo mantendrá fuera de las canchas hasta el inicio de la próxima temporada

    El defensor de la Selección de Honduras y el Alverca FC de España, volverá hasta septiembre cuando se recupere de la lesión de rodilla que lo apartó de las canchas en el último mes.
2026-04-19

El sueño europeo del defensor catracho Julián Martínez no ha sido lo que él se imaginaba y no es por falta de calidad o algo que se asemeje sino porque ha sido víctima del virus de las lesiones.

El ex Olimpia dio el gran salto para ser futbolista del Alverca FC de la primera división de Portugal, las cosas iban muy bien, confianza, ritmo, titularidad hasta que en septiembre de 2025 sufrió un desgarro de meniscos el cual lo mandó al quirófano.

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Está situación hizo que estuviera fuera de acción dos meses y por eso se perdió el tramo final de las eliminatorias con la Selección Nacional.

Parecía que todo había quedado atrás y estaba la meta de consagrar un gran 2026, pero nuevamente pasó... Diario DIEZ puedo conocer en Primicia que Julián Martínez sufrió otra rotura de meniscos, ahora de su rodilla izquierda.

Julián Martínez fue titular con la Selección de Honduras en el amistoso frente a Perú donde empató 2-2 y se lesionó la rodilla izquierda. Foto cortesía FFH

Julián Martínez fue titular con la Selección de Honduras en el amistoso frente a Perú donde empató 2-2 y se lesionó la rodilla izquierda. Foto cortesía FFH

El defensor de 22 años fue titular con la Selección Nacional en el juego amistoso ante Perú el pasado 31 de marzo, pero tuvo que salir al minuto 76 porque sintió que algo no estaba bien en su rodilla.

Martínez regresó a su club en Portugal para ser evaluado y luego de analizar bien la situación se determinó que el futbolista tenía que ser operado por la complejidad del golpe.

Es esa la razón por la que Julián no ha sido convocado en los últimos tres partidos y lo triste es que la sutiracion meniscal fue más delicada y por eso estaba lejos de las canchas entre cuatro y seis meses, mientras sana y recupera la movilidad y condición física.

La baja de Julián Martínez repercute tanto en el Alverca FC que busca escalar lo más que se pueda en la liga portuguesa y en la H que en junio tendrá dos amistosos internacionales.

Desde su llegada al club de Ribatejo, nacido en La Ceiba, Atlándida apenas ha jugado 11 partidos que son traducidos en 664 minutos. La temporada está por finalizar en el fútbol de Portugal.

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Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.
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