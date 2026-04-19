Julián Martínez sufre una nueva lesión que lo mantendrá fuera de las canchas hasta el inicio de la próxima temporada

El sueño europeo del defensor catracho Julián Martínez no ha sido lo que él se imaginaba y no es por falta de calidad o algo que se asemeje sino porque ha sido víctima del virus de las lesiones. El ex Olimpia dio el gran salto para ser futbolista del Alverca FC de la primera división de Portugal, las cosas iban muy bien, confianza, ritmo, titularidad hasta que en septiembre de 2025 sufrió un desgarro de meniscos el cual lo mandó al quirófano.

Está situación hizo que estuviera fuera de acción dos meses y por eso se perdió el tramo final de las eliminatorias con la Selección Nacional. Parecía que todo había quedado atrás y estaba la meta de consagrar un gran 2026, pero nuevamente pasó... Diario DIEZ puedo conocer en Primicia que Julián Martínez sufrió otra rotura de meniscos, ahora de su rodilla izquierda.