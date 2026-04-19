Julián Martínez sufre una nueva lesión que lo mantendrá fuera de las canchas hasta el inicio de la próxima temporada

El defensor de 22 años fue titular con la Selección Nacional en el juego amistoso ante Perú el pasado 31 de marzo, pero tuvo que salir al minuto 76 porque sintió que algo no estaba bien en su rodilla. Martínez regresó a su club en Portugal para ser evaluado y luego de analizar bien la situación se determinó que el futbolista tenía que ser operado por la complejidad del golpe.Es esa la razón por la que Julián no ha sido convocado en los últimos tres partidos y lo triste es que la sutiracion meniscal fue más delicada y por eso estaba lejos de las canchas entre cuatro y seis meses, mientras sana y recupera la movilidad y condición física.La baja de Julián Martínez repercute tanto en el Alverca FC que busca escalar lo más que se pueda en la liga portuguesa y en la H que en junio tendrá dos amistosos internacionales. Desde su llegada al club de Ribatejo, nacido en La Ceiba, Atlándida apenas ha jugado 11 partidos que son traducidos en 664 minutos. La temporada está por finalizar en el fútbol de Portugal.