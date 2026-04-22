EN VIVO: Victoria le remonta al Juticalpa FC y apelan al milagro de la salvación en Liga Nacional

El Victoria está derrotando 2-1 al Juticalpa FC en La Ceiba, en el inicio de la Jornada 20, donde los jaibos buscan dar un zarpazo hacia la salvación en una temporadas tormentosa.



El primer gol del compromiso lo anotó Kelvin Elian Matute con un sabroso cobro de tiro libre alminuto 53', pero el empate vino en la jugada siguiente producto de un feroz ataque de los blanquiazules. Jugada de Luis Hernández, el balón le quedó botando a Avner Portillo y dentro de área definió el 1-1.



Los jaibos de la Tota Medina se fueron al frente a buscar el segundo del partido y al 65' Luis Hernández anotó de cabeza tras la complicencia de la línea defensiva de los canecheros, que lo habilitaron.

ALINEACIONES:



Victoria: 1 Esaú Flores, 4 Elvin Casildo, 24 José Sánchez, 38 Luis Hernández, 5 Allan Banegas, 20 Rodolfo Espinal, 25 Brayan Chávez, 48 Samuel Card, 52 Antony Hernández, 33 Juan Carlos García y 19 Yaudel Lahera.



Juticalpa FC: 35 Enrique Facussé, 4 Kelvin Matute, 6 Junior García, 25 David Mendoza, 28 Axel Gómez, 33 Albert Galindo, 14 Cristhian Altamirano, 15 Norman Gaboriell, 16 Yervis Gutiérrez, 7 Aldo Fajardo y 9 Josué Villafranca.