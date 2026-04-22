EN VIVO Real España vs Platense: Sorpresa en la Máquina y se conocen las alineaciones

La emoción del torneo Clausura de la Liga Hondubet entra en su recta final y Real España se mide hoy ante Platense en un compromiso determinante por la jornada 20. MINUTO A MINUTO DEL JUEGO Real España y su 11 titulares: Luis "Buba" López, Carlos Mejía, Daniel Aparicio, Juan Capeluto, Franklin Flores, Yochua Palacios, Jack Baptiste, César Romer, Exon Arzu, Ángel David Sayago y Darixon Vuelto. Técnico: Jeaustin Campos (suspendido). Está convocado el extremo Nixon Cruz luego de casi 2 meses de baja por lesión de meniscos. Pasó por el quirófano. Platense y su 11 titular: Merlin Bonilla, Jesús Mena, Elías García, Brandon Santos, Samuel Pozantes, Rembrandt Flores, Manuel Salinas, Eduardo Urbina, Sebastián Espinoza, Erick Puerto y Edwin Solani. Técnico: Raúl Cáceres. El conjunto aurinegro espera mantenerse firme en la pelea por los primeros puestos, mientras que los escualos buscan dar la sorpresa y mejorar en la tabla de posiciones o se pueden perder la liguilla.

Real España sabe que no puede dejar escapar puntos en este tramo decisivo del campeonato, tienen 31 puntos y por encima está Olimpia y Motagua con 32 y 35 unidades. Y Olancho FC lo sigue de cerca con 30.

Por su parte, Platense afronta el duelo con la necesidad de rescatar unidades. Están séptimos con 18 puntos y de momento se están perdiendo la liguilla. Tiene muy cerca a CD Choloma, que cuenta con 20 unidades.



Sede: San Pedro Sula (Cortés)

Estadio: Morazán

Hora de inicio: 5:15 pm

Árbitro: Julio Güity

Transmite: Sigue el Minuto a Minuto por DIEZ.HN y en TV por TVC.