EN VIVO Real España vs Platense: Sorpresa en la Máquina y se conocen las alineaciones

La emoción del torneo Clausura de la<b> <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras" target="_blank">Liga Hondubet</a> </b>entra en su recta final y Real España se mide hoy ante Platense en un compromiso determinante por la jornada 20.<br /><br /><b>MINUTO A MINUTO DEL JUEGO</b><br /><br /><b>Real España y su 11 titulares: </b>Luis "Buba" López, Carlos Mejía, Daniel Aparicio, Juan Capeluto, Franklin Flores, Yochua Palacios, Jack Baptiste, César Romer, Exon Arzu, Ángel David Sayago y Darixon Vuelto. <b>Técnico: </b>Jeaustin Campos (suspendido).<br /><br />Está convocado el extremo Nixon Cruz luego de casi 2 meses de baja por lesión de meniscos. Pasó por el quirófano.<br /><br /><b>Platense y su 11 titular: </b>Merlin Bonilla, Jesús Mena, Elías García, Brandon Santos, Samuel Pozantes, Rembrandt Flores, Manuel Salinas, Eduardo Urbina, Sebastián Espinoza, Erick Puerto y Edwin Solani. Técnico: Raúl Cáceres.<br /><br />El conjunto aurinegro espera mantenerse firme en la pelea por los primeros puestos, mientras que los escualos buscan dar la sorpresa y mejorar en la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional" target="_blank">tabla de posiciones</a></b> o se pueden perder la liguilla.