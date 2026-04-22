Rumbo a la Liguilla en el Clausura 2026 de Liga Nacional: Cuatro equipos clasificados y dos en suspenso

El cierre del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional se presenta muy competitivo tanto en la lucha por el liderato como en la clasificación a las triangulares finales. Con solo tres jornadas por disputarse, ya hay cuatro clubes que están instalados en la siguiente ronda del campeonato, pero quedan dos cupos por definir y todos tienen opciones.



En la pelea por el primer lugar, Motagua parte como el principal favorito, ya que es el único equipo que depende completamente de sí mismo. El conjunto azul asegurará el liderato si logra ganar sus tres partidos restantes, sin importar los resultados de sus rivales. Por su parte, Olimpia se mantiene como el perseguidor más cercano y necesita un cierre perfecto, además de esperar al menos un tropiezo del Motagua de Javier López. Incluso, podría haber un empate en puntos, en cuyo caso la diferencia de goles sería determinante.



Más atrás aparece el Real España de Jeaustin Campos, que aún conserva opciones de ser primero, aunque más reducidas. El equipo sampedrano está obligado a ganar todos sus compromisos y depender de múltiples resultados, incluyendo derrotas de Motagua y al menos un fallo de Olimpia, rival directo en una de las jornadas restantes.

En una situación similar se encuentra Olancho FC, que necesita un cierre perfecto y, sobre todo, vencer a Motagua el jueves para mantenerse en la pelea por la cima, además de esperar tropiezos de los otros equipos.



En cuanto a la clasificación a las triangulares, Marathón tiene prácticamente asegurado su boleto, ya que le basta con sumar al menos un empate en sus próximos dos partidos para volverse inalcanzable para sus perseguidores. La disputa más intensa se concentra en ese últimos cupo disponible, nos referimos al sexto puesto.



Equipos como Choloma, Platense y UPNFM mantienen opciones claras, aunque condicionadas a resultados propios y ajenos. Choloma, por ejemplo, debe ganar sus compromisos restantes y evitar el descenso, mientras que Platense y UPNFM están obligados a sumar victorias en todos sus encuentros para asegurar su presencia.



Finalmente, Génesis aún cuenta con posibilidades matemáticas, pero depende de un cierre perfecto y de múltiples combinaciones favorables. En contraste, Juticalpa y Victoria se encuentran en una situación mucho más complicada, ya que, aunque aún tienen opciones numéricas, necesitan resultados poco probables y, en el caso de Victoria, también debe resolver su situación en el descenso.

Clubes que están peleando por dos cupos en las triangulares:

MARATHÓN

Para lograr su lugar en la triangular, el Verde solo ocupa empatar mañana ante Olimpia en el estadio Nacional de Tegucigal pa, pues sería inalcanzable en la tabla para los clubes que pelean por un cupo.



CD CHOLOMA

Para mantenerse en el sexto lugar, los maquileros deben ganar sus dos restantes partidos ante Motagua y Marathón, y que Platense y UPNFM em paten al menos uno de sus tres duelos pendientes. Mencionar que Choloma solo podrá jugar en la triangular si logra evitar el descenso.



PLATENSE

Con 18 puntos, deberá ganar sus tres partidos res tantes para clasificar a la triangular, sin importar lo que haga Choloma, pues lo superaría en puntos.



UPNFM

Tiene el mismo panorama de Platense. Los Lobos suman 18 puntos y deben ganar sus tres juegos res tantes y que Platense pierda o empate un par tido, ya que la diferencia de goles favorece a los de Puerto Cortés actualmente: -6 tienen los uni versitarios y +2 el Platense.



GÉNESIS

Con 16 puntos, sus opciones de clasificar son po cas. Deberá sumar nueve unidades en el cierre del torneo y que Choloma, Platense y UPNFM dejen ir puntos. En esta fecha 20 puede superar en la tabla a los Lobos, ya que se enfrentan el jueves.



Equipos clasificados a las triangulares y sus opciones de ser líderes

MOTAGUA

El Azul no depende de nadie ya que tiene ventaja de tres puntos sobre su más cercano perseguidor, que es Olimpia. Será líder si gana sus tres partidos restantes sin importar lo que haga el León.



OLIMPIA

Para terminar en el primer lugar, los leones ocupan ganar sus tres partidos, dos de ellos clásicos, y que Motagua pierda un juego y empate otro. También puede ser líder si el Ciclón pierde un juego y queden empatados en puntos, por lo que el liderato será pa ra el que tenga mejor diferencia de goles. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE