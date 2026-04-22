Rumbo a la Liguilla en el Clausura 2026 de Liga Nacional: Cuatro equipos clasificados y dos en suspenso

<b>MOTAGUA</b><br />El Azul no depende de nadie ya que tiene ventaja de tres puntos sobre su más cercano perseguidor, que es Olimpia. Será líder si gana sus tres partidos restantes sin importar lo que haga el León.<br /><br /><b>OLIMPIA</b><br />Para terminar en el primer lugar, los leones ocupan ganar sus tres partidos, dos de ellos clásicos, y que Motagua pierda un juego y empate otro. También puede ser líder si el Ciclón pierde un juego y queden empatados en puntos, por lo que el liderato será pa ra el que tenga mejor diferencia de goles.