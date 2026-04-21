Emilio Izaguirre Jr. se sincera, su combinación entre estudios y fútbol en Motagua: "Mi papá no implementa en casa que es el jefe"

En charla con DIEZ, el hijo del ex seleccionado nacional y actual director deportivo de Motagua, confesó que su apellido tiene un peso enorme en la historia del balompié catracho y por ende busca representarlo de la mejor manera, "tengo una gran responsabilidad ya sea en primera o reservas, me toca hacerle ver a la gente que estoy acá por mis propios méritos".

Así mismo reveló cómo es su relación con su papá fuera de la institución del azul profundo, "El no implementa eso en la casa, de que yo soy tu jefe, no, mi papá es una persona con la que yo puedo hablar, con la que él me genera confianza, es un papá normal, común y corriente, para todo el mundo".



ENTREVISTA COMPLETA CON EMILIO IZAGUIRRE JR.



Emilio, ¿Cómo vivís esta etapa de juventud siendo jugador de las reservas de Motagua, donde tu papá dejó un gran legado?

Es importante porque tengo una gran responsabilidad a la hora de jugar, si en primera o en reservas, la gente tiene bastantes opiniones sobre mi caso, y entonces, la mayoría del tiempo me toca a mí, hacerle ver a la gente que yo estoy aquí por un poco de mérito, pero gracias a Dios estoy aquí, tengo la oportunidad de cumplir mis sueños, mis sueños muchos, y aprender cada día de lo propio.



¿Cuál es el consejo que más te da el profe y también tu papá?

Que me enfoque en lo mío, que escriba mis historias, porque obviamente lo que hizo mi papá es bastante importante para el fútbol hondureño, pero gracias a Dios yo me enfoco, enfoco en que yo pueda hacer las cosas bien, y eso es lo más importante para mí.



Cuando hablamos de gente que critica o que habla por parte del apellido, ¿Te motiva a vos toda la crítica o lo bueno que también hablan?

No le pongo mente, yo hago mi trabajo, lo que diga la gente está bien, cada quien tiene su opinión, yo al final del día, yo me levanto en la mañana, yo salgo a entrenar, buscar mis sueños, no me enfoco en lo que digan de mí, o lo que quieran suponer de mí.



Jugás de extremo, ¿verdad? ¿Por qué fue en esa posición y no lateral?

Sí, extremo derecho. Desde chiquito, estaba con el profesor "Jocón" Reyes y él me ha visto mucho desde que yo fui con la banda, salgo bastante rápido y buscaba aprovechar mi velocidad por el lado que daba la banda.



¿Sos zurdo?

No, soy derecho. Derecho, nato, la zurda solo para subirme al bus.



Estás finalizando tu etapa escolar, ¿Qué tienes pensado más allá del fútbol?

Ahorita me quedan tres meses de colegio todavía, mi meta ahorita es trabajar. Mi meta es estudiar, graduarme, poder entrar a la universidad, estudiar Derecho, que es la meta de mi mamá, el sueño de mi mamá, que yo siga implementando mis estudios, que eso es mi responsabilidad en la casa, el fútbol viene de añadidura, pero mi meta es estudiar, eso es lo principal para mí.



Para vos lo primordial será ser abogado antes que futbolista.

Exactamente, sí. Y futbolista, pues mi papá me aconseja eso bastante, tiene añadidura, es una moneda en el aire, si cae cara o lo que sea. Pero al final, obviamente, voy a seguir jugando fútbol porque es mi sueño, es lo que yo quiero. Desde chiquito he soñado con esto, pero obviamente, sin dejarlo de fútbol es lo mejor.



¿Cómo es el apoyo de tu mamá?

Mi mamá es como yo siempre le he dicho a todo el mundo, mi mamá es el regalo que me dio Dios, es lo más precioso del mundo, Dios, mi mamá es un apoyo incondicional, un amor incondicional, que ella se levanta en la mañana, nos va a dejar a la escuela, nos va a dejar de comer, me lleva a los entrenos, es un sacrificio que ella hace constantemente hacia mí, que yo jamás podré pagarle eso de vuelta, simplemente darle las gracias, porque es la que me apoya obviamente, yo recibo bastantes críticas, mi mamá es la que más sufre, la que más siente eso, y ella me habla, me dice que no presta atención, como el caso ahorita, no sé si vio el partido, toda la afición me estaba gritando solamente a mí, el 33, Emilio Izaguirre, que aquí, que sáquenlo, que lo estuvieron, no, yo no le pongo mente a eso, mi mamá me ha enseñado eso desde chiquito, lo que digan de mí no importa, lo que importa es lo que me diga mi mamá, mentalmente te preparas para eso, claro, mi mamá obviamente me afecta, no soy perfecto, obviamente soy humano, y cada vez que me critican, o dicen algo de mí, me afecta, pero es la vida que me tocó, y darle gracias a Dios, por la presión que recibo, y por los padres que tengo, que me ayudan siempre a manejarlo.



En tu círculo social, ¿Qué pasa cuando llega tu papá?

Mis amigos, entienden la verdad, miran a mi papá como simplemente un papá más, al final del día, mi papá antes de ser director deportivo, antes de ser Emilio Izaguirre, es mi papá, y él no implementa eso en la casa, de que yo soy tu jefe, no, mi papá es una persona con la que yo puedo hablar, con la que él me genera confianza, es un papá normal, común y corriente, para todo el mundo.



¿Cómo manejas estudios, entrenos y partidos a tu edad?

No es normal, pero sí, darle gracias a Dios, por la oportunidad de estar estudiando, y obviamente, estar jugando fútbol semi profesional, también, estar luchando un puesto en primera, estar jugando en reserva, y obviamente, tomar los estudios de la mano, son etapas que uno vive ahorita, y que uno está agradecido con Dios, por lo que le da a uno, y obviamente, en mi escuela, nadie me toma a mí como el hijo de Emilio, o el jugador de Motagua, yo soy un estudiante más, y en el equipo, también no me toman como el hijo de Emilio, yo soy un jugador más, normal, le hago el sacrificio, porque es lo que yo quiero en mi vida, como cualquier otra persona, que hace sacrificio por su sueño.



Antes de debutar, ¿Qué te decía tu papá?

Pues yo no sabía, me acuerdo que ese día mi meta era ir a recuperar horas test, o sea yo me levanté en la mañana buscando recuperar horas test, y yo iba en lista contra Victoria, mi papá me dice, hijo, puede que juegues hoy, yo le digo primeramente Dios, y pues mi papá solo me dice que ore, que le encomiende todo a Dios, que me entregue a Dios, y eso hice, al final pues, yo cada vez que me salía a calentar, pues yo le pedí a Dios que me diera la oportunidad de debutar, y gracias a Dios se me dio.



¿Qué te dice Javier López?

No, pues al profe le tengo mucho cariño, él fue quien me hizo debutar en Primera División, él también sabe las cualidades que yo tengo, yo siento que he mejorado bastante desde el profe Javier por su esquema, su metodología, todo lo que me ha enseñado, y no, gran cariño, él es de pocas palabras conmigo, pero ya cuando yo hago las cosas mal u ocupo que me regañe, él lo hace para poder mejorar para mí.



¿Te entusiasma poder estar en una Selección Nacional?

Claro, la meta de todos los jugadores es llegar a la selección nacional, poder mostrar sus dotes para salir al extranjero. Ese es mi sueño, poder resultar en la selección mayor, buscar el extranjero, que es como lo hizo mi papá, que es la aspiración de cada jugador hondureño, salir al extranjero.



¿Qué mensaje le das a los niños o chicos más jóvenes que vos, que tienen ese sueño de ser futbolista?

No, que se motive, en verdad, que al final, yo tengo, gracias a Dios, los apoyos de mi papá, pero yo sé que no todo el mundo los tiene, que se mentalicen, que lo pueden, porque al final, es la mentalidad de uno, que es la que vale, lo que uno quiere en su vida, y si uno se propone algo, yo sé que todo el mundo lo puede cumplir.