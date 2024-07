Hijo de Emilio Izaguirre sueña con jugar en el primer equipo de Motagua ¿Con quién se lleva? ¿Qué le dice su papá? ¿Dorsal?

Motagua hará su debut en el torneo Apertura 2024 de la Liga Nacional el viernes ante Lobos de la UPNFM en el estadio “Chelato Uclés”. Pocos refuerzos han llegado al equipo de Diego Vázquez y todo apunta a que llegarán las oportunidades para algunos jóvenes, uno de ellos podría ser Emilio Izaguirre Jr.

El hijo del director deportivo de Motagua y exjugador de la Selección de Honduras y del Celtic de Escocia, ha sido parte de la pretemporada de Motagua e incluso viajó a la gira en Estados Unidos. Emilio Izaguirre Jr. dice que está listo para jugar si le llega la oportunidad y reveló lo que le dicen sus padres. Además, destacó con quién se lleva más en el equipo.

La entrenvista del hijo de Emilio Izaguirre

Escribir su propio nombre en la Liga Nacional Muy feliz la verdad, ojalá se me de la oportunidad y sino pues a seguir trabajando en el nombre de Dios El recibimiento del grupo Muy bien, saben que estoy joven, me regañan, pero a la vez me motivan, tengo muy buenos compañeros, mucha calidad, hay que aprender de ellos y pues gracias a Dios el profe sabe eso y me da la oportunidad, pero todo con calma. Ser el hijo de Emilio Izaguirre Lo tomo tranquilo, solo me enfoco en mí, yo sé que van a ver críticas, yo sé que talvez no sea del agrado de mucha gente, pero yo confía en Dios y en poder mostrar mi talento en la cancha.

No es fácil ser hijo de Emilio Estoy tranquilo, con la ayuda de él, me aconseja, con la ayuda de mi mamá también, quien me habla de ese tema y me dicen que tome todo con humildad y con la fe en Dios. ¿Qué te dice tu papá? Que trabaje, que me enfoque en mí y en el grupo y que todo sea de Dios.

Debutó ya Mathías Vázquez. ¿Tú estás ansioso? No para nada, me alegro por él, es un compañero más, estuvimos en Reservas, también debutó Jordan García que es un compañero que quiero mucho, a los dos, comparto camerino bastante y si yo llego a debutar será gracias a Dios. Con quién te llevas más en Motagua Me llevo bien con todo, pero si te digo uno sería Luis Vega o Yeison Mejía. ¿Cómo se describe en el ataque? Por lo que pienso y me han dicho, soy un jugador rápido, me gusta encarar, tengo confianza a la hora de driblar, ojalá lo pueda mostrar en el campo. Tu referente futbolísticamente hablando en el plano internacional Neymar. Jugador de Motagua al que intenta copiar lo bueno Argueta, porque es un jugador que tiene mucho sacrificio, que trabaja para el equipo, lo admiro mucho por el sacrificio que tiene en el campo y tomo lo mejor de él. Estás preparado si Diego Vázquez te dice que te toca jugar hoy. Sí. Si él me da la oportunidad tengo que darle con todo, confiar en Dios y sino pues seguir trabajando.