¿Al extranjero? Wesly Decas se entrena en la Rivera Hernández mientras define su futuro: “Mi sueño es ser legionario”

Los orígenes son los que mantienen vivo a un futbolista, no olvidar de dónde salió y recorrer el lugar en el que dio sus primeras galopadas en una cancha, es la clave para la estabilidad emocional de Wesly Decas, jugador que atraviesa por un sin fin de situaciones mientras define su futuro. Encontrándose como agente libre tras expirar su contrato con Motagua el torneo anterior, el lateral izquierdo de 24 años se encuentra entrenando en la cancha de la colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula para mantenerse en ritmo cuando llegue el momento de dar un nuevo paso en su carrera.

”Nunca hay que olvidarse de las raíces ni perder la humildad. Aquí es donde vengo a entrenar cuando estoy de vacaciones o días libres, junto a mi tío (Francisco Brooks), quien tiene la academia Águilas de la Rivera Hernández, casi nadie sabe que esta cancha es donde inicié jugando. No he parado de entrenar, por la mañana gimnasio y tarde pelota”, comentó un alegre Wesly Decas a DIEZ en su visita al entrenamiento.

Motagua o el extranjero, eso está claro, para Wesly Decas no hay otro sitio en Honduras que el Nido Azul, pues le tiene un enorme amor a esta institución que lo acogió en 2019 y por la que ha rechazado las llamadas y ofertas hechas por clubes como Real España, Marathón, y en especial, Olimpia. ”Sí, estos clubes me han buscado, pero aún no lo defino, ahorita mi sueño es jugar en el extranjero. No podría decirte por qué no he salido antes, han pasado muchas factores, pero sigo creyendo que se resolverá pronto. Esta es mi última semana para definir mi futuro, ¿estoy más cerca de salir que de seguir aquí?, no te lo sabría decir”, declaró el zaguero de la Selección Nacional.

Decas evitó referirse a polémicas luego que el director deportivo del Motagua, Emilio Izaguirre, le lanzara un dardo afirmando que “no le iban a rogar” luego de mencionar que el futbolista y su agente no respondían sus llamadas para sentarse a platicar su continuidad.

DIEZ conoció que el Ciclón le puso una oferta en la mesa a Wesly para renovar, sin embargo, el zurdo no ha dado respuesta, aunque el jugador no se cierra a seguir en la entidad azul en caso de no salir al extranjero.

”En Motagua siempre están las puertas abiertas, le tengo mucho cariño al club, les doy gracias por estos cuatro años que me dieron. Tuve una gran familia allí, muy buenos amigos, pero siento que no cumplí todo lo que quería, me gustaría ganar más titulos con el club, Motagua siempre llega a las finales y a veces cuesta ganarlas, pero el equipo llegará adonde tiene que estar”, dijo Decas. De momento, la cabeza de Wesly está en muchas partes, pues mientras define su futuro, se encuentra esperando la segunda operación que tendrá su madre para el tratamiento de su cáncer. ”Por esa parte lo he hablado con mi mamá y mi familia que me tranquilizara ya que estoy definiendo mi salida en el extranjero, que es uno de mis deseos. Me piden que no me desespere porque mi oportunidad llegará”, acotó el jugador.