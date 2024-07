Motagua y su ultimátum a Wesly Decas: “No vamos a rogar a nadie, si no quiere venir, allí están varios jóvenes con el deseo de jugar”

Wesly Decas es el último futbolista que le queda por renovar a Motagua para la próxima temporada. El defensor izquierdo le ha dado largas, nuevamente, a una propuesta de renovación del club azul.

Tal y como pasó la temporada postrera, Decas esperó hasta últimas instancias para darle el “sí” a la institución motagüense, algo que en el elenco capitalino no tolerarán ya.

Emilio Izaguirre pasó por los micrófonos de Diario Más y afirmó que no rogarán más a Wesly Decas ni a su representante, esto porque el dirigente de los emplumados aduce que no le atendieron al teléfono.

“Intenté comunicarme con su representante y con el jugador y no me atendieron, no vamos a rogar a nadie, si no quiere venir, allí están varios jóvenes con el deseo de jugar en el Motagua”, dijo el directivo.