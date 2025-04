Eddie Hernández enciende la polémica tras los castigos a Motagua: “Cuando no te favorecen todo te molesta”

Eddie Hernández fue la figura del Olancho FC en la victoria sobre el Olimpia, donde anotó el tanto de la victoria que los pone a soñar con clasificar a la Liguilla.

El cañonero del Aguán, se refirió a la situación que vive en la actualidad en la Liga Nacional y específicamente a los cuestionamentos de los castigos de la Comisión de Disciplina a Motagua.

“Cuando no te favorecen las cosas todo te molesta, pero cuando lo tienes a favor no dices nada, hay muchos equipos acostumbrados a que te dan todo y cuando no te las dan a favor se nota”.

Eddie continuó y aseguró: "No quiero decir ayuda porque se escucha feo, pero cuando las cosas no te las dan a favor es muy difícil señar, pero referirse a un señalamiento es muy delicado".

Y añadió: "Yo me debo a Olancho y los castigos nosotros los respetamos. Aquí cada quien debe asumir su responsabilidad".

SOBRE LOS PENALES EN EL OLANCHO

Eddie Hernández hizo un largo recorrido hasta donde Reinaldo Tilguath y así recibir la confirmación que él debía lanzar el penal frente a Edrick Menjívar.

“El responsable número uno de lanzar el penal era yo, luego Alex, me habló (Tilguath) para decirme que lo hiciera con posibilidad”.

El goleador de los Potros destacó la dura tarea de poder enfrentar a un viejo conocido bajo los palos del Olimpia.

“Hice tranquilo el penal, Edrick me conoce, yo también lo conozco. Lo que yo hago algo que veo al portero y cuando se mueve a un costado se la cambio al otro lado”.

SU MOMENTO EN LA SELECCIÓN DE HONDURAS

Hernández retornó a la Selección de Honduras y hizo anotado gol, pero más allá de eso, el atacante destacó el buen ambiente que pudo sentir en la Bicolor.

“En la selección me sentí bien, con Alex había hablado y mi pensar respecto a la selección era diferente a lo que viví, es un ambiente bonito, sano, eso es muy bueno, la experiencia fue positiva y clasificamos a la Copa Oro, de mi trabajo depende seguir siendo tomado en cuenta por don Reinaldo”, finalizó.