Luis Girón y su dura crítica a futbolistas del Parrillas One tras otro fracaso, y responde si pagará para ascender: "No hay compromiso"

"Un equipo que no puede ganar en casa no puede aspirar a grandes cosas, el equipo sumó 10 puntos de visita y solo cinco en casa, entonces el estadio no es ningún fortín y el compromiso prácticamente solo es la directiva, no hay compromiso de los jugadores, pero esto así es y no hay que llorar, hay que prepararnos para los siguientes torneos y levantar la cara", expresó Girón al periodista Américo Navarrete.

El dueño del Parrillas One de La Lima afirmó que la eliminación en las primeras de cambio duele por la fuerte inversión económica que hace mes a mes en el club para buscar el ascenso desde la vía deportiva.

"Duele porque la situación del país es difícil y uno hace grandes esfuerzos, esto no es fácil, es complicado, pero ahora lo que nos queda es cancelarle a los jugadores lo que les debemos y salir con la frente arriba porque siempre me ha tocado tratar de ser un ejemplo para no ser señalado y eso haremos esta semana, cancelar y ver qué hacemos el otro torneo", aseveró.

"Hay jugadores que se les vence el contrato y ya no pueden seguir en el equipo y hay que ver con quién más se arregla, hay que analizarlo con la cabeza fría, aquí no es de buscar culpables porque los principales culpables somos nosotros porque somos los que contratamos; a Rommel Salgado se le venció el contrato y vamos a analizarlo fríamente", reveló respecto a la confección del plantel para la próxima temporada.