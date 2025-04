La derrota de Olimpia ante Olancho no fue lo más amargo y doloroso en los aficionados del conjunto merengue, sino que la lesión que sufrió Edwin Rodríguez.

La calma y tranquilidad llegó a la familia merengue, luego que se le practicó una radiografía, el futbolista no presenta ningun fractura en su quinto metatarsiano.

El futbolista ha estado bajo la observación de el doctor del Olimpia, Alfredo Pineda, quien confirmó los resultados de los exámenes realizados al jugador.

Según la lectura de su radiografía, Edwin Rodríguez no presenta incremento o fisuta en su quinto metatarsiano, simplemente inflamación, situación que lo llevará a realizar una fisioterapia.

El volante deberá estar fuera de los terrenos de juegos aproximadamente de 10 a 15 días. Mañana tiene agedada una visita a un ortopeda para reafirmar sus primeros resultados.

La situación generó tremenda sorpresa y preocupación en la plantilla merengue, donde el propio entrenador, Eduardo Espinel, relató en el momento cuando supo que el zurdo se había lesionado.



"Cuando me miró, sentí una tristeza enorme, ya como que te olvidas del partido porque uno prioriza la salud del jugador y más de un futbolista que nosotros queremos recuperar no solo para Olimpia sino para el fútbol hondureño, Dios quiera que no sea nada grave, pero la preocupación está, es más eso lo que lamentamos".