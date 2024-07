Marathón revela el motivo de la polémica salida de fichaje y esclarece el caso Sacaza, ¿Copa Centroamericana en el Yankel?

Estadios para jugar en Concacaf: “Le solicitamos a Concacaf inspección del estadio Olímpico, Morazán y Yankel Rosenthal. El Morazán no deja de ser alternativa, la Concacaf le da tiempo sustancial para la aprobación, en tiempos más concretos estamos para el Olímpico para jugar en el Olímpico”.

Pero en la interioridad del verde no todo es noticia positiva, ya que el colombiano Andrés Murillo , flamante fichaje, dejó la institución alegando problemas familiares.

Ya no vienen más altas en el verde: “Prácticamente en las demás posiciones están cubiertas con jugadores reservistas. En este momento para la posición que buscamos no hay jugadores en el país y hay que buscar a nivel internacional”.

Baja del colombiano Andrés Murillo: “Lo que sucedió con Andrés Murillo, nos comunicó el jueves por la noche que tenía un problema importante en su país, que era necesario retornar a Colombia. Después de escuchar la solicitud, se decidió viajar. Hoy en horas de la mañana nos confirmó que el tema que él tenía en su país no lo podía solucionar por lo menos seis meses y llegamos a un acuerdo de no contar con él”.

Agenda del Monstruo: “El partido ante Victoria será el sábado en el Olímpico a las 3:00 de la tarde y el martes viajamos por la tarde a Costa Rica para jugar contra Alajuelense y retornamos el jueves, ya el viernes viajamos a Tegucigalpa para jugar contra el Olimpia”.

Jugadores con problemas en TNAF: “Se dijeron muchas cosas alejadas de la realidad legal de estos jugadores, no se habló con conocimiento o con sacar ventaja a nivel mediático, todo se va aclarando. Ha sido una injusticia que estos jugadores no puedan jugar y llevar alimentos a su familia, que se les niegue el derecho al trabajo. Ya hubo resolución de los tribunales sobre el estatus de estos jugadores y no se les puede mantener al margen de jugar fútbol”

Resolución favorable para jugadores: “Estamos esperando el pronunciamiento del arbitraje del tribunal hondureño donde se diga que ellos puedan jugar donde el club que les llene las expectativas económicas. Esperamos que de una vez por todas quede claro. Ya Sacaza está entrenando normalmente con el equipo desde la semana pasada, es lo más lógico y más justo”.