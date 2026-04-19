Javier López salió molesto a pesar del triunfo y anuncia medidas en Motagua: "El juego ha sido malo, frío como el estadio"

El estratega anuncia algunas medidas disciplinarias al interno del equipo ya que hubo un futbolista que le molestó mucho. Explica que de ahora en adelante no habrá partidos fáciles de ganar porque todos los equipos se juegan algo.

El Motagua es el líder del Clausura y aún así, el entrenador español, Javier López, confesó que no le gustó el partido donde vencieron 2-1 a Juticalpa FC y lo calificó de "frío", como las gradas del Nacional al jugar a puertas cerradas debido a la sanción.

El español también volvió a referirse a la sanción recibida y dice que no olvida los balazos que se escucharon en las afueras del estadio Chelato Uclés en el clásico del pasado fin de semana, y que ahora el equipo está pagando las consecuencias.

CONFERENCIA DE PRENSA

QUÉ LE PARECIÓ EL PARTIDO, MUY SUFRIDO: "Ha sido un partido extraño, somos el equipo que mejor ha estado jugando de local. El partido ha estado como el estadio: frío, lo mejor ha sido el resultado, que hemos ganado y nos sirve tanto para la Copa Centroamericana como para seguir en primer lugar. El juego ha sido muy malo, en ningún momento hemos sido el equipo que debíamos ser y ya analizaremos a lo interno la actitud de algún futbolista que me ha molestado bastante en un momento como este y sabemos lo que hay que hacer, sabemos que no podíamos hacer esto en este duelo. Hay que felicitar al equipo por reponerse, hacer dos goles. Ha sido un juego cerrado como han estado siendo algunos duelos ahora".

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MOTAGUA NO PUEDE ESTAR SUFRIENDO: "No me preocupa, me ocupa. Ayer escuchaba al profesor Espinel y la comparto, todos los equipos nos estamos jugando algo, tenemos acumulada una cantidad de partidos, hay que ver como se comporta el equipo y cómo lo vamos adquiriendo en el día a día. Este partido me deja muchas enseñanzas, aquí nadie regala nada, todos están latentes de buscar un objetivo".

CÓMO ANALIZA EL CIERRE DE LAS VUELTAS: "Siempre lo dije desde el primer momento, la ocupación de este cuerpo técnico debe de ser Motagua, el mayor enemigo somos nosotros mismos. Estoy molesto el día de hoy, me voy molesto siendo líder y no pierdo el norte, hay cosas que me gustaron del equipo como que sacó el partido, el impulso que pusieron los que ingresaron al inicio".

CREE QUE FUE MUY LEVE LA SANCIÓN A MOTAGUA: "No tengo la capacidad para evaluar cuál era el castigo porque no tengo el criterio y la experiencia. Ya les dije que nosotros percibimos los balazos con intensidad y los miré asustados, no tengo el criterio. Algunos me decían que se jugó con cuatro muertos una final. No soy yo quién lo va a evaluar, para mí fue gravísimo, pero no tengo criterio de decir si es bien o mal jugar sin público. Pero el equipo estuvo como el ambiente".

MALESTAR POR ALGUNOS DETALLES DEL PARTIDO: "El tema del FVS acaba de llegar, nos estamos adaptando al sistema, Motagua no tiene mucha suerte pero es crítica nuestra, nosotros estamos mejorando. Es una herramienta fantástica y hay muchas acciones a criterio del árbitro y no las va a cambiar; ya revisando la jugada depende de él cambiarla. Debemos de entender que seguirá habiendo errores, hay debates en el cuarto árbitro y el central, aún así es difícil cuando dependemos de la opinión de una persona".