¡Jhon Kléber de Oliveira desatasca al Motagua en el Nacional y le da un triunfo de liderato sobre Juticalpa FC!

Motagua logró una sufrida victoria por 2-1 ante Juticalpa FC en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, correspondiente a la jornada 19 del torneo. Este triunfo permite a los azules seguir como líderes absolutos, con un juego menos, consolidando su dominio en la competencia. El encuentro se jugó a puertas cerradas por orden de la Comisión de Disciplina, como sanción a los clubes capitalinos por los incidentes vandálicos del clásico pasado contra Olimpia, dejando el coloso deportivo sin aficionados. Los canecheros plantaron cara con un fútbol intenso, de mucha lucha y toque con buena intención, sorprendiendo al líder del certamen. Los pamperos tomaron la delantera mediante un gol de Aldo Fajardo, pero Motagua reaccionó con temple para remontar gracias a Jefryn Macías y el brasileño Jhon Kléber de Oliveira, quien volvía tras una larga suspensión de varios partidos. VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL El primer tiempo fue de alternativas. Al minuto 16, Motagua se salvó cuando Josué Villafranca controló de pecho, se quitó la marca del búho Christopher Meléndez y remató desviado, generando zozobra en la defensa azul. Siete minutos después, los locales desperdiciaron la más clara: Alejandro Reyes cobró un tiro libre con un bombazo repelido por Enrique Facussé, pero Jefryn Macías falló increíblemente el rebote a puerta vacía.

Justo en el 45+4', Motagua apretó con un potente disparo de Denis Meléndez que pasó por sobre la cabaña de Facussé, anunciando la tormenta ofensiva de los azules. Sin embargo, el complemento arrancó con un baldazo de agua fría para el local. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Al 47', Juticalpa abrió el marcador. Pésima cobertura de Luis Vega, quien no pudo con el tanque Josué Villafranca; este se levantó del suelo y sirvió preciso para que Aldo Fajardo definiera el 0-1, silenciando el banquillo motagüense. El ciclon azul no se rindió y empató rápido. Al 52', Jefryn Macías pescó en el área un centro milimétrico de Darell Oliva para decretar el 1-1 ante Juticalpa, devolviendo la paridad y el ímpetu a los dirigidos por Javier López. El juego fue una mezcla de fortuna y decisión de Macías.



Antes del gol, al 51', los azules vivieron apuros: Norman Gaboriell remató a portería, pero Luis Ortiz desvió al córner con una atajada clave. El DT español Javier López movió el banco al 56': ingresaron Jhon Kléber, Jorge Serrano y Romario Silva para refrescar el ataque, y al 62' sumó a Droopy Gómez, intensificando la presión. Al 65', Motagua seguía insistiendo por la ventaja ante unos canecheros que se hacían respetar con orden defensivo. La insistencia dio frutos al 72', aunque con un error previo: centro como con la mano del panameño Jorge Serrano, pero Jhon Kléber la mandó por arriba del travesaño en una chance inverosímil frente al arco. Un minuto después, al 73', llegó la recompensa. Jhon Kléber de Oliveira redimió su error anterior, pescando en el área otro centro de Serrano para clavar el 2-1 definitivo, sellando la remontada con la misma fórmula y desatando la euforia en el plantel azul. El final fue dramático. Al 90+3, Juticalpa se atragantó el grito de empate: Kelvin Matute cobró un tiro libre que dejó estático a Luis Ortiz, pero el balón besó las redes laterales. Motagua resistió y sumó tres puntos vitales para su liderato.

FICHA TÉCNICA