¡Jhon Kléber de Oliveira desatasca al Motagua en el Nacional y le da un triunfo de liderato sobre Juticalpa FC!

<b>Motagua </b>logró una sufrida victoria por 2-1 ante <b>Juticalpa FC </b>en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, correspondiente a la jornada 19 del torneo. Este triunfo permite a los azules seguir como líderes absolutos, con un juego menos, consolidando su dominio en la competencia. El encuentro se jugó a puertas cerradas por orden de la Comisión de Disciplina, como sanción a los clubes capitalinos por los incidentes vandálicos del clásico pasado contra Olimpia, dejando el coloso deportivo sin aficionados.Los canecheros plantaron cara con un fútbol intenso, de mucha lucha y toque con buena intención, sorprendiendo al líder del certamen. Los pamperos tomaron la delantera mediante un gol de <b>Aldo Fajardo</b>, pero <b>Motagua </b>reaccionó con temple para remontar gracias a <b>Jefryn Macías</b> y el brasileño<b> Jhon Kléber de Oliveira</b>, quien volvía tras una larga suspensión de varios partidos.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional" target="_blank">VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL</a></b>El primer tiempo fue de alternativas. Al minuto 16, <b>Motagua </b>se salvó cuando <b>Josué Villafranca</b> controló de pecho, se quitó la marca del búho <b>Christopher Meléndez</b> y remató desviado, generando zozobra en la defensa azul. Siete minutos después, los locales desperdiciaron la más clara: <b>Alejandro Reyes </b>cobró un tiro libre con un bombazo repelido por <b>Enrique Facussé</b>, pero <b>Jefryn Macías </b>falló increíblemente el rebote a puerta vacía.