Platense fue beneficiado por el FVS en dos polémicas jugadas y derrotan a Lobos UPNFM; el 'Tiburón' sueña con la liguilla

En la segunda parte, <b>Platense </b>salió con mayor determinación. Al minuto 67, <b>Solano </b>volvió a aparecer como protagonista. Tras otro centro preciso de <b>Samuel Pozantes</b>, el delantero solo tuvo que empujar el balón para firmar el 2-1 y completar la remontada.El dominio “escualo” se consolidó al minuto 79, cuando <b>Solani Solano </b>firmó su triplete. Una vez más, <b>Pozantes </b>(hat-trick de asistencias) fue clave con otra asistencia, confirmando una tarde brillante para el mediocampista y para el atacante que suma 7 goles en lo que va del <b>Clausura 2026</b>.Ya en el tiempo añadido, al minuto 95, <b>Platense </b>cerró la goleada. <b>Erick Puerto </b>convirtió desde el punto penal para el 4-1 definitivo, aunque la acción generó polémica tras ser revisada nuevamente por el FVS, al discutirse la falta dentro del área.