Platense fue beneficiado por el FVS en dos polémicas jugadas y derrotan a Lobos UPNFM; el 'Tiburón' sueña con la liguilla

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras volvió a regalar un partido intenso, lleno de emociones, polémica y goles, en el duelo entre Platense y Lobos UPNFM por la jornada 19 donde los 'escualos' se llevaron los tres valiosos puntos. El encuentro apenas comenzaba cuando, al minuto 3, los Lobos se adelantaron en el marcador gracias a una espectacular definición de media distancia de Kilmar Peña, quien sorprendió a Merlin Bonilla con un potente remate para poner el 1-0.

Platense reaccionó de inmediato y al minuto 8 estuvo cerca del empate. Erick Puerto sacó un remate dentro del área, pero el portero Alex Güity respondió con una gran intervención que evitó la caída de su arco. La tensión aumentó al minuto 18, cuando Raúl Cáceres reclamó una posible mano dentro del área. La jugada fue revisada en el sistema FVS (Football Video Support), pero finalmente no se pitó nada por un fuera de juego previo, lo que apagó momentáneamente la polémica. Lobos UPNFM volvió a avisar, pero al minuto 25 fue Platense quien insistió con más peligro. Sin embargo, el empate todavía no llegaba. El gol finalmente se concretó al minuto 38. Solani Solano apareció dentro del área para empujar un centro y marcar el 1-1. La jugada también fue revisada en el FVS por un posible fuera de juego de Manuel Pozantes (dio la asistencia y aparentemente estaba en offside), pero tras la revisión, el tanto fue legal, según Jefferson Escobar, juez del partido. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

En la segunda parte, Platense salió con mayor determinación. Al minuto 67, Solano volvió a aparecer como protagonista. Tras otro centro preciso de Samuel Pozantes, el delantero solo tuvo que empujar el balón para firmar el 2-1 y completar la remontada. El dominio “escualo” se consolidó al minuto 79, cuando Solani Solano firmó su triplete. Una vez más, Pozantes (hat-trick de asistencias) fue clave con otra asistencia, confirmando una tarde brillante para el mediocampista y para el atacante que suma 7 goles en lo que va del Clausura 2026. Ya en el tiempo añadido, al minuto 95, Platense cerró la goleada. Erick Puerto convirtió desde el punto penal para el 4-1 definitivo, aunque la acción generó polémica tras ser revisada nuevamente por el FVS, al discutirse la falta dentro del área.