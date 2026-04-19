Motagua vs Juticalpa FC EN VIVO: Hora, canal y por qué el partido será a puertas cerradas

<b>Motagua</b> vuelve al ruedo en <b>Liga Nacional </b>y tras unos últimos partidos accidentados donde perdió el invicto de 15 días en el clásico de las Emes contra <b>Marathón </b>y además se sumó una segunda derrota al hilo vs <b>Olimpia</b>, encontró la luz en La Ceiba con un trabajado triunfo frente al <b>Victoria</b>.Este día a las 5:15 pm recibe la visita del <b>Juticalpa FC </b>del argentino <b>Mauro De Giobbi </b>que quiere seguir pujando por meterse a la fase final del torneo. Un derrota los deja prácticamente al borde del abismo y casi que eliminados.<br /><br /><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional" target="_blank">VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LIGA NACIONAL</a></b>Mientras que los azules del español <b>Javier López </b>no pueden darse el lujos de dejar puntos en el camino porque pelean por ser líderes del torneo junto a<b> Real España </b>que tiene 31 puntos, pero <b>Olimpia </b>con su victoria ante <b>CD Choloma</b> los igualó en la tabla con 32 unidades. Es imperioso el gane aunque tengan un juego menos.<b>Olancho FC, CD Choloma y UPNFM</b> son los rivales que le restarán a los azules en su lucha por llegar como líderes a las triangulares finales del campeonato de la primera división.El partido, que se jugará en el estadio Nacional de Tegucigalpa, se ejecutará a puertas cerradas que le prohíbe a <b>Motagua </b>gozar del apoyo de su público. Esto obedece al castigo que la Comisión de Disciplina le puso tanto al ciclón como al <b>Olimpia</b> por los actos vandálicos en los que se vieron inmiscuidos sus aficionados.