Motagua vs Juticalpa FC EN VIVO: Hora, canal y por qué el partido será a puertas cerradas

Motagua vuelve al ruedo en Liga Nacional y tras unos últimos partidos accidentados donde perdió el invicto de 15 días en el clásico de las Emes contra Marathón y además se sumó una segunda derrota al hilo vs Olimpia, encontró la luz en La Ceiba con un trabajado triunfo frente al Victoria.

Este día a las 5:15 pm recibe la visita del Juticalpa FC del argentino Mauro De Giobbi que quiere seguir pujando por meterse a la fase final del torneo. Un derrota los deja prácticamente al borde del abismo y casi que eliminados.



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Mientras que los azules del español Javier López no pueden darse el lujos de dejar puntos en el camino porque pelean por ser líderes del torneo junto a Real España que tiene 31 puntos, pero Olimpia con su victoria ante CD Choloma los igualó en la tabla con 32 unidades. Es imperioso el gane aunque tengan un juego menos.

Olancho FC, CD Choloma y UPNFM son los rivales que le restarán a los azules en su lucha por llegar como líderes a las triangulares finales del campeonato de la primera división.

El partido, que se jugará en el estadio Nacional de Tegucigalpa, se ejecutará a puertas cerradas que le prohíbe a Motagua gozar del apoyo de su público. Esto obedece al castigo que la Comisión de Disciplina le puso tanto al ciclón como al Olimpia por los actos vandálicos en los que se vieron inmiscuidos sus aficionados.