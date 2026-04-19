¡Solo en Honduras pasa! Persona irrumpe partido de Liga Nacional al aparecer caminando en medio de la cancha

Vaya locuras las que pasan en el fútbol catracho... son situaciones muy atípicas en estadios del primer mundo y más en la forma en cómo sucedió este sábado en un partido de primera división.Se dio en la <b>Liga Nacional de Honduras</b> mientras<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-golea-choloma-amenaza-motagua-primer-lugar-torneo-clausura-honduras-PC30238241" target="_blank"> se jugaba el CD Choloma vs Olimpia</a></b> por la Jornada 19 del torneo Clausura 2026. El estadio Rubén Deras de los cholomeños era el recinto deportivo, que lucía un lleno completo.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/edrick-menjivar-olimpia-choloma-castigo-copa-presidente-liga-nacional-mundial-FC30238782" target="_blank">VER MÁS: Edrick Menjívar habló del castigo al Olimpia, recuerda la Copa Presidente y su revelación: "No voy a ver el Mundial"</a></b>Se jugaba el minuto 22' del partido y mientras Michaell Chirinos se aprestaba a ejecutar un ataque para los olimpistas, el árbitro Raúl Castro paró el partido, todos quedaron sorprendidos porque la jugaba fluia normal y no había ninguna infración.Al percatarse que un extraño iba caminando como si nada por la mitad del campo, los futbolistas se pusieron los brazos en jarra y algunos se reían del hombre que apareció de imprevisto, paralizando el partido y dejando una anécdota para la historia.