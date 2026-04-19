Liga Hondubet

¡Solo en Honduras pasa! Persona irrumpe partido de Liga Nacional al aparecer caminando en medio de la cancha

Aficionado común cruza la cancha del estadio Rubén Deras como si estuviera en su casa e interrumpe el partido entre CD Choloma y Olimpia.

  • ¡Solo en Honduras pasa! Persona irrumpe partido de Liga Nacional al aparecer caminando en medio de la cancha
2026-04-19

Vaya locuras las que pasan en el fútbol catracho... son situaciones muy atípicas en estadios del primer mundo y más en la forma en cómo sucedió este sábado en un partido de primera división.

Se dio en la Liga Nacional de Honduras mientras se jugaba el CD Choloma vs Olimpia por la Jornada 19 del torneo Clausura 2026. El estadio Rubén Deras de los cholomeños era el recinto deportivo, que lucía un lleno completo.

VER MÁS: Edrick Menjívar habló del castigo al Olimpia, recuerda la Copa Presidente y su revelación: "No voy a ver el Mundial"

Se jugaba el minuto 22' del partido y mientras Michaell Chirinos se aprestaba a ejecutar un ataque para los olimpistas, el árbitro Raúl Castro paró el partido, todos quedaron sorprendidos porque la jugaba fluia normal y no había ninguna infración.

Al percatarse que un extraño iba caminando como si nada por la mitad del campo, los futbolistas se pusieron los brazos en jarra y algunos se reían del hombre que apareció de imprevisto, paralizando el partido y dejando una anécdota para la historia.

¡Solo en Honduras pasa! Persona irrumpe partido de Liga Nacional al aparecer caminando en medio de la cancha

No habló con nadie, iba con una mochila como quien va caminando de su trabajo hacia la casa. Cruzó la cancha sin que nadie le dijera nada, aunque cuando salió del terreno de juego, que después continuó como si nada, los Policías que resguardaban el espectáculo, lo sacaron del estadio.

Luego circuló un video donde se observa al hombre penetrar el cerco perimetral con los alambres de púas para meterse al terreno de juego y ser parte del espectáculo.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Olimpia
|
CD Choloma
|