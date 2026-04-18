Liga Hondubet

Marathón cumple con su tarea y Génesis PN quedó virtualmente eliminado de aspirar a la liguilla del torneo Clausura

Los verdolagas salieron felices del estadio Roberto Suazo Córdova de la ciudad de La Paz.

2026-04-18

El Marathón sacó un triunfo valiosos con el 1-0 ante Génesis PN en el estadio Roberto Suazo Córdova, por la jornada 19 del torneo Clausura de la Liga Hondubet. Un resultado que mantiene con vida al Monstruo Verde en la pelea por la liguilla, mientras deja prácticamente sentenciados a los locales.

Con este resultado, Marathón llegó a 25 puntos y se mantiene en la quinta posición, mientras que Génesis PN, con 16 unidades, es octavo y queda virtualmente fuera de la clasificación, agravando su crisis como local, donde aún no conoce la victoria en el presente campeonato.

El único tanto del encuentro llegó temprano, al minuto 17. Un centro preciso desde la izquierda de Léster Cárcamo cruzó el área, Nicolás Messiniti no logró conectar, pero apareció atento Odín Ramos para empujar el balón al fondo de la red y marcar el 1-0 definitivo.

El conjunto verdolaga fue superior en el arranque y estuvo cerca de ampliar la ventaja. Al minuto 16, Alexy Vega filtró un gran pase para Ramos, pero el arquero Dayan Rodríguez evitó el segundo. Poco después, Isaac Castillo probó con un potente remate que nuevamente encontró respuesta del guardameta local.

Génesis PN intentó reaccionar y tuvo su opción más clara en el minuto 22, cuando Christopher Fonseca remató de primera tras un centro de Jeffry Miranda, pero César Samudio apareció con una gran intervención para mantener la ventaja visitante.

En la segunda mitad, el partido se volvió más disputado y con menos claridad en ataque. Al 66, el árbitro Selvin Brown revisó en el VAR una posible mano de Odín Ramos dentro del área, pero finalmente determinó que no había penal, desatando la polémica.

Marathón también tuvo oportunidades para sentenciar el duelo. Messiniti estuvo cerca al 47, pero Mosquera evitó el gol en la última instancia, y al 72 Rubilio Castillo no logró conectar de cabeza un centro peligroso.

REVIVE EL MINUTO A MINUTO DEL JUEGO

Ya en el tiempo añadido, Cristian Sacaza sacó un potente disparo al 90+3 que obligó a una gran atajada de Dayan Rodríguez, evitando el segundo tanto del Monstruo Verde.

Sin embargo, el marcador no se movió. Marathón celebró un triunfo clave en condición de visitante, mientras Génesis PN sigue sin encontrar respuestas y se despide, prácticamente, del sueño de la liguilla.

FICHA TÉCNICA DEL GÉNESIS PN VS MARATHÓN

Marathón: César Samudio, Lester Cárcamo (Carlos "Chuy" Pérez 67), Henry Figueroa, Javier Rivera, José Aguilera, Francisco Martínez, Isaac Castillo (Brian Farioli 82), Damín Ramírez, Odín Ramos (Maylor Núñez 67), Alexy Vega (Cristian Sacaza 75) y Nicolás Messiniti (Rubilio Castillo 67). Técnico: Pablo Lavallén (Suspendido).

Gol: Odín Ramos (17)

Amarillas: Henry Figueroa (65) y Brian Farioli (89)

Roja: No hubo

Génesis PN: Dayan Rodríguez, Christopher Fonseca, Juan Mosquera, Jonathan Paz, Gabriel Araújo, Roger Sander, Jeffry Miranda (Bryan Félix 57), Daniel Meléndez, Joshua Nieto (Carlos Arzú 77), Kevin Pérez (Marcos Solano 63) y Ángel Tejeda. Técnico: Fernando Mira.

Amarillas: Jonathan Paz (59), Juan Mosquera (75), Carlos Arzú (78) y Daniel Meléndez (90+3).

Roja: No hubo

Estadio: Roberto Suazo Córdova (La Paz)

Árbitro: Selvin Brown.

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
tabla de posiciones
|
Marathón
|
Génesis PN
|