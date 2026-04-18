Marathón cumple con su tarea y Génesis PN quedó virtualmente eliminado de aspirar a la liguilla del torneo Clausura

El conjunto verdolaga fue superior en el arranque y estuvo cerca de ampliar la ventaja. Al minuto 16, Alexy Vega filtró un gran pase para Ramos, pero el arquero<b> Dayan Rodríguez evitó el segundo. </b>Poco después, Isaac Castillo probó con un potente remate que nuevamente encontró respuesta del guardameta local.Génesis PN intentó reaccionar y tuvo su opción más clara en el minuto 22, cuando<b> Christopher Fonseca remató de primera</b> tras un centro de Jeffry Miranda, pero César Samudio apareció con una gran intervención para mantener la ventaja visitante.En la segunda mitad, el partido se volvió más disputado y con menos claridad en ataque. Al 66,<b> el árbitro Selvin Brown revisó en el VAR </b>una posible mano de Odín Ramos dentro del área, pero finalmente determinó que no había penal, desatando la polémica.Marathón también tuvo oportunidades para sentenciar el duelo. Messiniti estuvo cerca al 47, pero Mosquera evitó el gol en la última instancia, y al 72 Rubilio Castillo no logró conectar de cabeza un centro peligroso.<br /><br /><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/en-vivo-genesis-marathon-monstruo-sin-margen-error-ante-caninos-en-la-paz-KC30235438" target="_blank">REVIVE EL MINUTO A MINUTO DEL JUEGO</a></b>Ya en el tiempo añadido, Cristian Sacaza sacó un potente disparo al 90+3 que obligó a una gran atajada de Dayan Rodríguez, evitando el segundo tanto del Monstruo Verde.Sin embargo, el marcador no se movió. Marathón celebró un triunfo clave en condición de visitante, mientras Génesis PN sigue sin encontrar respuestas y se despide, prácticamente, del sueño de la liguilla.<br /><br /><b>FICHA TÉCNICA DEL GÉNESIS PN VS MARATHÓN<br /><br />Marathón: </b>César Samudio, Lester Cárcamo (Carlos "Chuy" Pérez 67), Henry Figueroa, Javier Rivera, José Aguilera, Francisco Martínez, Isaac Castillo (Brian Farioli 82), Damín Ramírez, Odín Ramos (Maylor Núñez 67), Alexy Vega (Cristian Sacaza 75) y Nicolás Messiniti (Rubilio Castillo 67). <b>Técnico: </b>Pablo Lavallén (Suspendido).<br /><br /><b>Gol: </b>Odín Ramos (17)<br /><br /><b>Amarillas: </b>Henry Figueroa (65) y Brian Farioli (89)<br /><br /><b>Roja:</b> No hubo<br /><br /><b>Génesis PN: </b>Dayan Rodríguez, Christopher Fonseca, Juan Mosquera, Jonathan Paz, Gabriel Araújo, Roger Sander, Jeffry Miranda (Bryan Félix 57), Daniel Meléndez, Joshua Nieto (Carlos Arzú 77), Kevin Pérez (Marcos Solano 63) y Ángel Tejeda. <b>Técnico: </b>Fernando Mira.<br /><br /><b>Amarillas: </b>Jonathan Paz (59), Juan Mosquera (75), Carlos Arzú (78) y Daniel Meléndez (90+3).<br /><br /><b>Roja: </b>No hubo<br /><br /><b>Estadio: </b>Roberto Suazo Córdova (La Paz)<br /><br /><b>Árbitro: </b>Selvin Brown.