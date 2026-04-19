Edrick Menjívar habló del castigo al Olimpia, recuerda la Copa Presidente y su revelación: "No voy a ver el Mundial"

<b>Edrick Menjívar</b> valoró el <b><a href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-golea-choloma-amenaza-motagua-primer-lugar-torneo-clausura-honduras-PC30238241">triunfo de Olimpia sobre Choloma</a></b> que coloca a su equipo en la parte alta de la clasificación y aseguró que el ambiente le hizo recordar a los partidos que se protagonizaban en la extinta Copa Presidente.El portero del los albos fue consultado sobre la próxima cita, el clásico contra <b>Marathón </b>que aún no tiene definida la sede luego del castigo que recibió <b>Olimpia </b>por los fuertes disturbios contra <b>Motagua</b>. Por otro lado, revela que no verá la Copa del Mundo que arranca en menos de dos meses.