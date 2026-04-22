Tabla de posiciones de la Liga Nacional: Victoria se aferra a la salvación y presiona a Choloma en la lucha por el no descenso

¡Arde la clasificación! CD Victoria se aferra a seguir en la Primera División, sorprende a Juticalpa FC en su propia casa y le mete presión a Choloma en la lucha por el no descenso en el Clausura 2026 de la Liga Hondubet.

Los 'canecheros' comenzaron ganando el encuentro con gol de Kelvin Matute (52'), pero la Jaiba Brava sabía que no podía perder y se rebeló ante los locales. El empate lo hizo Avner Portillo (54') y, finalmente, Bryan Chávez (65') fue quien selló la remontada.

El equipo de Hernán 'La Tota' Medina se ubica en la décima posición con 16 puntos y, en la tabla acumulada, está en último lugar con 30, a solo un punto de Choloma. Por su parte, Juticalpa FC se quedó en el undécimo puesto con 15 unidades en la tabla del Clausura 2026.

Por otro lado, Real España derrotó 2-0 a Platense en el Estadio Francsico Morazán con goles de David Sayago (11') y una diana espectacular de Darixon Vuelto (14') y tienen un subidón en la clasificación luego de este triunfo.

La Máquina recupera las esperanzas de quedarse con el liderato y se acomoda en la segunda posición con 34 puntos, dos más que Olimpia, pero los Albos se medirán ante Marathón en el cierre de la actividad de este miércoles. Por su parte, el 'Tiburón' se complica en la séptima plaza con 18 unidades.