Tabla de posiciones de la Liga Nacional: Victoria se aferra a la salvación y presiona a Choloma en la lucha por el no descenso

¡Arde la clasificación! <b>CD Victoria </b>se aferra a seguir en la Primera División, sorprende a <b>Juticalpa FC </b>en su propia casa y le mete presión a <b>Choloma </b>en la lucha por el no descenso en el <b>Clausura 2026 </b>de la Liga Hondubet.Los 'canecheros' comenzaron ganando el encuentro con gol de <b>Kelvin Matute </b>(52'), pero la Jaiba Brava sabía que no podía perder y se rebeló ante los locales. El empate lo hizo <b>Avner Portillo </b>(54') y, finalmente, <b>Bryan Chávez </b>(65') fue quien selló la remontada.El equipo de Hernán 'La Tota' Medina se ubica en la décima posición con 16 puntos y, en la tabla acumulada, está en último lugar con 30, a solo un punto de <b>Choloma</b>. Por su parte, <b>Juticalpa FC </b>se quedó en el undécimo puesto con 15 unidades en la tabla del Clausura 2026.Por otro lado, <b>Real España </b>derrotó 2-0 a <b>Platense </b>en el Estadio Francsico Morazán con goles de David Sayago (11') y una diana espectacular de Darixon Vuelto (14') y tienen un subidón en la clasificación luego de este triunfo. La Máquina recupera las esperanzas de quedarse con el liderato y se acomoda en la segunda posición con 34 puntos, dos más que <b>Olimpia</b>, pero los Albos se medirán ante <b>Marathón </b>en el cierre de la actividad de este miércoles. Por su parte, el 'Tiburón' se complica en la séptima plaza con 18 unidades.