Olimpia derrota a Marathón y baja a Real España en la tabla; Bengtson y Chirinos pintan de blanco el clásico nacional

Ya al 50’, Edwin Rodríguez estuvo cerca del tercero al aprovechar un mal despeje, pero su remate se fue sin dirección. El duelo se mantuvo abierto y emocionante. Al 66’, Samudio se reivindicó tras el autogol y evitó la caída de su arco con una gran atajada ante un potente remate de primera de Chirinos dentro del área. Marathón, por su parte, insistía con llegadas esporádicas, pero sin la contundencia necesaria para igualar.En el tramo final, el suspenso se mantuvo. Al 84’, Jorge Benguché parecía liquidar el partido tras aprovechar un rebote de Samudio, pero el asistente levantó la bandera y el árbitro invalidó la acción por fuera de juego. Olimpia resistió en los minutos finales y aseguró una victoria clave que lo coloca como colíder del torneo Clausura 2026 con 35 puntos, igualando a Motagua. Co este resultado, los albos dejaron claro que siguen siendo un serio candidato al título.