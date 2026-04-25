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¡Como si fuera un bebé! Ante la falta de camilla, jugador del Olimpia saca chineado a su rival del Real España

El defensor olimpista, Clinton Bennett, tomó la decisión de sacar en brazos al mediocampista del Real España, Roberto Osorto

2026-04-25

El clásico entre Real España y Olimpia dejó una imagen que le dará la vuelta al mundo. Y es que el defensor del Olimpia, Clinton Bennett, se la jugó ayudando a sacar del campo a su rival del Real España, Roberto Osorto.

El joven jugador aurinegro se había lesionado y tenía que retirarse de cambio, pero no pudo lograr caminar y fue entonces que apareció el defensor olimpista, quien lo tomó en brazos como si fuera un bebé.

La acción generó muchos comentarios y aplausos en el estadio Morazán. Y es que se reportó que no había más camillas para atender a los futbolistas en el partido ya que había sido utilizada para sacar a un aficionado que sufrió un desmayo en las gradas.

Así retiró del campo el futbolista del Olimpia, Clinton Bennet, a Roberto Osorto, jugador del Real España ante la falta de camillas. Fotos: Neptalí Romero

Así retiró del campo el futbolista del Olimpia, Clinton Bennet, a Roberto Osorto, jugador del Real España ante la falta de camillas. Fotos: Neptalí Romero

El futbolista olimpista no solo lo sacó del terreno de las acciones, sino que lo fue a dejar sentado en las bancas donde fue atendido por los paramédicos y doctores del Real España.

Osorto se había gastado un partidazo y fue uno de los que sufrió algunas entradas fuertes en el partido, principalmente una donde fue envestido por Edwin Rodríguez, pero el árbitro, Armando Castro, no sancionó falta.

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Kelvin N. Coello
Kelvin N. Coello
Periodista

Editor digital de Diario Deportivo DIEZ. En medios de comunicación desde 2007 con experiencia en coberturas de Selecciones Nacionales, Legionarios y Liga Nacional.

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