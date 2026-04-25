¡Como si fuera un bebé! Ante la falta de camilla, jugador del Olimpia saca chineado a su rival del Real España

El clásico entre Real España y Olimpia dejó una imagen que le dará la vuelta al mundo. Y es que el defensor del Olimpia, Clinton Bennett, se la jugó ayudando a sacar del campo a su rival del Real España, Roberto Osorto.

El joven jugador aurinegro se había lesionado y tenía que retirarse de cambio, pero no pudo lograr caminar y fue entonces que apareció el defensor olimpista, quien lo tomó en brazos como si fuera un bebé.

La acción generó muchos comentarios y aplausos en el estadio Morazán. Y es que se reportó que no había más camillas para atender a los futbolistas en el partido ya que había sido utilizada para sacar a un aficionado que sufrió un desmayo en las gradas.