Platense y Olancho FC se miden en el Excélsior: hora y por dónde ver hoy el partido de la jornada 21

La jornada 21 del Clausura hondureño continúa este domingo con el Platense recibiendo al Olancho FC en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés, un partido que promete emociones e intensidad de principio a fin. Tantos escualos como potros se juegan tres puntos claves que podrían definir su posición en la tabla. Platense llega ubicado en la octava posición con 18 puntos, mientras que Olancho se encuentra en el cuarto lugar con 31 unidades.



El 'Tiburón' afronta este compromiso en casa luego de caer frente al Real España en el Estadio Morazán por 2-0. Anteriormente, le pasó por encima a la UPNFM en su estadio con un hat-trick incluido de Edwin Solani Solano (4-1). De hecho, Solano es junto a su compañero Erick Puerto los máximos goleadores de Platense con siete tantos cada uno en esta temporada. Por su parte, el Olancho viene empatar sin goles contra Motagua y en caso de ganar hoy se mantendría en el cuarto puesto, ya que Olimpia cuenta con 35 puntos en la tercera plaza.

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