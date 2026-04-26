Platense y Olancho FC se miden en el Excélsior: hora y por dónde ver hoy el partido de la jornada 21

El 'Tiburón' afronta este compromiso en casa luego de caer frente al <b>Real España</b> en el Estadio Morazán por 2-0. Anteriormente, le pasó por encima a la <b>UPNFM</b> en su estadio con un hat-trick incluido de <b>Edwin Solani Solano</b> (4-1).De hecho, <b>Solano </b>es junto a su compañero <b>Erick Puerto</b> los máximos goleadores de <b>Platense </b>con siete tantos cada uno en esta temporada. Por su parte, el <b>Olancho </b>viene empatar sin goles contra <b>Motagua </b>y en caso de ganar hoy se mantendría en el cuarto puesto, ya que <b>Olimpia </b>cuenta con 35 puntos en la tercera plaza. <br />