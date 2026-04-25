Real España saca su casta y con una épica remontada jugando con 10 hace morder el polvo al Olimpia de Espinel

<b>Real España</b> reaccionó al 23' cuando <b>Roberto Osorto</b> fue cruzado por <b>Félix García</b> dentro del área. El FVS/VAR entró en acción y el árbitro <b>Armando Castro</b> no dudó: penal a favor de los locales. Pero al 25', <b>David Sayago</b>, bajo la presión del momento, estrelló el balón en el horizontal. La falla dolía, y el marcador seguía en contra para los de <b>Jeaustin Campos,</b> ausente por suspensión.El elenco de la capital no perdonó y amplió al 31'. Pinto buscaba un centro inocente, pero el balón picó de mala manera y engañó a <b>Buba López</b>, que voló en vano. 0-2 para los albos, que daban la sorpresa completa en San Pedro Sula.La Máquina no se rindió. Al 37' <b>Nixon Cruz,</b> el mejor jugador del partido de la escuadra aurinegra, bailoteó a la zaga olimpista y soltó un derechazo incendiario que dejó sin oportunidad a<b> Edrick Menjívar</b> a pesarde su reacción. 1-2, y el Morazán empezaba a rugir con esperanza.