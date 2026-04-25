Real España saca su casta y con una épica remontada jugando con 10 hace morder el polvo al Olimpia de Espinel

Real España dio un golpe de autoridad en el Estadio Morazán y, tras ir perdiendo 0-2 ante Olimpia de local, firmó una remontada épica que lo catapulta como líder del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional a una jornada de finalizar el campeonato. La Máquina Aurinegra, con el alma en un hilo, volteó el marcador a 3-2 en un partido de infarto que quedará grabado en la memoria de los aficionados catedráticos.

Olimpia salió con las pilas cargadas y sorprendió en los primeros minutos. Al minuto 3', la defensa melenuda cometió una pifia monumental: Facundo Queiroz se resbaló torpemente, dejando el balón muerto a David Sayago, quien remató con fe, pero encontró la respuesta felina de Edrick Menjívar en el arco.

Cinco minutos después, al 8', José Mario Pinto y Michaell Chirinos hilvanaron una combinación peligrosa que terminó en las manos seguras del portero de Real España. Los albos, con su habitual mordiente, acechaban la portería aurinegra sin piedad.

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El gol no tardó en caer. Al 15', Félix García envió un centro milimétrico y Queiroz, soltándose de la marca pareciendo un depredador del área, conectó un cabezazo perfecto que se coló en la red. 0-1 para Olimpia, con la defensa de la Máquina clavada en el sitio, mirando cómo el balón besaba las redes.