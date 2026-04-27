Un sincero Edwin Solano: La cantidad que gastó en una noche, su mayor picardía y su vida de la mano de Dios

<b>¿Dónde te refugiabas en los momentos complicados?</b><br />Fíjate de que hablaba mucho con mi con mi mamá más que todo. No puedo decir que era depresión, pero sí me sentía muy triste, o sea, salir del entreno, salir de un partido, no había solución de nada. <b>¿Estabas asqueado del fútbol tal vez?</b><br />No porque sé que son situaciones que pasan a nivel mundial, no solo a mí me ha pasado eso. Yo me quedo con el ejemplo del del jugador este del París, Dembélé. En su etapa en el Barcelona, que esto, que lo otro, que mal fichaje, que no sirve y me imagino que también cambió el chip para convertirse en Balón de Oro.<b>¿En Olimpia eh hay problemas de egos?</b><br />Nunca lo detecté porque siempre fui un muchacho bien apartado. Soy muy callado y era que yo me llevaba bien con mis compañeros, con todos, saludo normal, trabajamos y todo eso. Así como de ego nunca lo detecté.<b>Hay un fenómeno interesante. ¿Por qué los jugadores que llegan desde la zona norte a Olimpia o Motagua no dan bola?</b><br />Un jugador del Olimpia, de la casa del Olimpia, no lo vas a banquear. Eso es mentira. Por eso yo respeto mucho a un técnico que se llama Pedro Troglio porque me acuerdo de que ya tenía como un año en el equipo y obviamente de que yo me enojaba porque no me no me daban mucho tiempo para jugar y quizás venía de hacer un gol en el partido anterior y todo eso. Yo quise hablar con él y fue muy claro me dijo que yo estaba en un equipo grande que por ende estaba con colegas que habían ganado mucho en el en el club y que no iba a poder banquear a uno de ellos, porque solo si anduviera modo Messi, me acuerdo como que fuera ayer que me dijo eso de que solo si anduviera modo Messi o si vendían a uno de los jugadores que estaban en esa posición.<b>¿Cuál ha sido ese entrenador que ha marcado tu carrera para bien?</b><br />El primero se llama Raúl Cáceres y el segundo se llama Héctor Vargas. Ellos dos creo que han sido pilares en mi carrera. Más el profe Raúl porque aparte de ser amigo de él, soy como un hijo para él, la verdad, para su familia, soy un miembro de su familia.<b>¿Hay alguna promesa que no has cumplido hasta el momento? </b><br />Sí, pero esa promesa se la debo a Dios. Es muy personalEntrevistador: Hablamos de tocar fondo me dijiste desde la parte futbolística desde la parte personal hubo un momento donde dijiste ya no puedo más esto ya no tiene que seguir desde esa línea tengo que hacer un cambio en mi vida y y fue ir a la iglesia a pegarte a Dios.<b>¿Te puede llegar a enfermar el dinero y la fama?</b><br />Sí, totalmente. Porque sabemos de muchos jugadores que pasaron de llegar a tenerlo todo, ya sea fama, una buena estabilidad económica, tener todo lo que querrás y eso puede marear un poco si no tienes gente que te aconseje que te pueda frenar más que todo que te puedas perder.<b>¿Fuiste mujeriego?</b><br />No tanto de ser mujeriego, pero sí, como te digo, cuando uno anda en la vida loca se le pegan muchas cosas, pues uno hace de todo.<b>¿Cuatro o cinco mujeres?</b><br />Menos, menos. Una, dos, pero eso pasa (Risa).<b>¿Qué encontraste en Dios? </b><br />Creo que si hay una cosa que no tiene precio es tener paz. De nada te sirve tener carro, dinero, fama, mujeres acá si no tienes esa paz. No te sirve de nada todo lo que tienes porque al final no estás disfrutando, hoy se manejan muchas situaciones, como te digo, cuando uno va a la iglesia, la gente piensa, de que uno es un santo.Te empiezan a señalar más de la cuenta, pero uno va a la iglesia porque uno sabe que necesita de Dios. Que el mundo está necesitado. Es una de las cosas que me he propuesto en este tiempo mejorar como humano, como persona, en lo espiritual porque una parte muy fundamentada en nosotros los humanos de estar bien espiritualmente.<b>¿Cómo estás hoy en lo religioso?</b><br />Tengo ya unos días de no asistir a la iglesia por los temas de los partidos y todo eso, pero tampoco es como que voy todos los días a la iglesia obviamente. Creo que esto se trata más de tener una relación más directa con Dios que de estar yendo.<b> ¿La Biblia la lees?</b><br />Eh, sí.<b>¿Tienes una Biblia en tu casa?</b><br />Tengo varias. Me gusta bastante la lectura. Me gusta leerla bastante, era como que una de las metas que nos pusimos ahí con el líder de la iglesia estudiamos un capítulo diario.<b>Recuerdas, ¿cuánto gastaste en una noche de locura?</b><br />Fíjate que no sé, quizás 20, 25.<b>¿25 mil lempiras?</b><br />Sí, en una noche, pero como te digo, nunca fui de estar en discotecas. Si yo era más en mi casa, cosas así. Nunca fui de muchos amigos, la verdad no te puedo decir, amigos acá, amigos acá porque no, no, no tenía mucho, quizás un amigo, entonces nos reuníamos ahí en mi casa así, pero estar mucho ir a la discoteca así a tomar y cosas así, no, no, no fui, no te voy a decir que nunca fui a una discoteca, pero no era mucho de andar en mi discoteca.<b>Fuera del fútbol tienes negocios, emprendimientos, ¿te gusta eso?</b><br />Hay pequeñas cosas que gracias a Dios estamos ahí, por ese camino, porque no todo el tiempo vamos a ser futbolistas, no todo el tiempo uno va a tener pues ese ingreso, entonces también nos montamos en eso por para tener ingresos de otro lado, no solamente de fútbol.<b>Si no hubiera sido futbolista, ¿qué crees que hubiera sido?</b><br />No sé, me gustaba bastante la carpintería, la verdad, incluso estuve estudiando antes de entrar a las reservas del Vida, estaba estudiando eso, estaba en un curso de carpintería como de 2 años, pero no lo terminé por el fútbol. <b>¿Te molesta cuando hubo un tiempo que te agarraron de chiste en las redes sociales?</b><br />Fíjate que ya para mí no es que era algo normal, pero evitaba ver eso, ese tipo de cosas. La gente hacía burla con mi nombre o con mi imagen más que todo, que saquen a este, que mira a este, que incluso me acuerdo de un campeonato que se ganó, no sé si el año pasado de que me toman una foto y salen como el compañero que se gana los puntos sin hacer nada. Ha surgido una dinastía Solano, ¿cómo lo están viviendo?Sí, ahora está Marcos ahí en Génesis. Gracias a Dios, pues somos tres hermanos futbolistas. Me hubiese gustado que fuera pasado lo de los Palacios, los tres hermanos en un solo equipo. Dios quiera que en su futuro se pueda dar, pero bueno, ahí vamos creciendo, vamos avanzando en esa parte y muy feliz por mi hermano, porque yo sé que le ha costado mucho lo de jugar en primera de visión, la verdad que la ha buscado. Ha sido un muchacho bien perseverante.<b>Y Julián Martínez con su lesión, ¿la ha sufrido?</b><br />No, está muy bien, somos muy bien muy buenos amigos los tres y sé que si quizás estuviese pasando una situación triste o difícil a raíz de eso creo que yo lo supiera, pero no, la verdad que él está tranquilo, nada más recuperar. Dice que quiere recuperar lo más pronto posible, apenado por lo de la Selección también y todo Sí. eso, pero Ya después de ahí está tranquilo.<b>¿Cuál es el título que más ha disfrutado en tu carrera?</b><br />El primero aquí con Marathón y el campeonato invicto con el Olimpia.