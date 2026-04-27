Un sincero Edwin Solano: La cantidad que gastó en una noche, su mayor picardía y su vida de la mano de Dios

Muchas veces la vida te ofrece segundas oportunidades y Edwin Solani Solano ha sabido aprovecharla tanto en el tema futbolístico como en lo personal. El Platense y un acercamiento con Dios le ha devuelto el brillo que necesitaba desde hace algunos años atrás. “Al final todo es un aprendizaje y todo es una enseñanza. Quizás hubiese querido como que tener ese orden en la vida, quizás esa es una de las cosas que me pregunto, ¿por qué no lo hice antes? Pero igual pude tomar conciencia y poder mejorar mi vida personal”, expresó el número 30 de los escualos en un mano a mano con Diario Diez.

El ex Marathón y Olimpia recordó algunas de sus ‘picardías’ del pasado donde mintió para ausentarse un par de días de un entrenamiento, además reveló la cantidad de dinero que gastó en una noche con amigos. Edwin no dejo por fuera la dinastía que se está forjando en el fútbol hondureño con sus hermanos y fue profundo al explicar por qué los futbolistas que llegan desde la zona norte al Olimpia no triunfan. -LA ENTREVISTA CON EDWIN SOLANO- No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Edwin, ¿cómo estás viviendo tu resurgir en el fútbol?

Eso es lo que lo que se buscaba desde un inicio. Volver a tener ese ritmo, volver a retomar la confianza y el estado de ánimo, que quizás por ahí no venía muy bien. Creo que todo está dando resultado. ¿Hay algo en tu vida que te arrepientes?

Al final todo es un aprendizaje y todo es una enseñanza. Quizás hubiese querido como que tener ese orden en la vida, quizás esa es una de las cosas que me pregunto, ¿por qué no lo hice antes? Pero igual pude tomar conciencia y poder mejorar mi vida personal. Si ese orden del que hablas, lo hubieras tenido 5 años atrás ¿Crees que haya sido otra cosa de ti?

Totalmente, te lo digo con mucha seguridad y certeza que quizás te estuviera hasta jugando en el extranjero, pero como te digo, cuando quizás llevas una vida desordenada, por decirlo así. No tienes claro tu objetivo, es muy difícil trascender o poder dar ese salto porque no estás preparado.

¿Crees que tu pasado fue manchado por la indisciplina?

No puedo decir actos de indisciplina, así como comportarme mal y cosas así, quizás un poco mala actitud. La actitud creo que cuando uno pues recién comienza en esto y está yendo bien a veces uno como joven tiende crecerse un poco. Entonces ahí es donde uno no quiere respetar las jerarquías, los mandos, el rol de la disciplina, pero creo que en mi caso en vez de ser indisciplinado fue un poco mi mala actitud. Edwin, ¿cuál fue ese episodio del que del que decís, "Upa, me pasé.

De tantas que me he mandado (Risas), pero vamos a darle. Creo que fue una vez que no fui a entrenar 2 días. No fui a entrenar 2 días y me inventé una excusa ahí de que estaba pasando por un mal momento, que me estaban amenazando. Pero, obviamente que era mentira, tontera de uno, como te digo, jugador joven que cree que está en la élite y que es indispensable. Yo pensaba así. ¿Y qué estabas haciendo de verdad?

Honestamente. Estaba con mis amigos, creo que una fue porque me dormí y la otra fue que me quedé hasta tarde con mis amigos, pero no digamos de fiesta, de parranda, sino que creo que era jugando FIFA, cosas así, pero sí no, no llegué dos días seguidos a entrenar. Te lo decía fuera de cámara. ¿Por qué ante la afición hondureña tienes esa imagen de bebedor, de fiestero?

Vos sabes que las noticias siempre se expanden por todo, más las noticias deportivas y todo eso. Entonces, como te digo, siempre de mi persona se ha hablado que soy una persona desordenada, que he sido bebedor y todo eso, pero dentro de lo que cabe siempre he tomado conciencia de ellos también de cuidar mi imagen. Creo que como jugador joven vuelvo y repito, valga la humildad, todos nos equivocamos, nos mandamos errores en su momento y bueno, la gente se queda con eso, con lo que escucha por lo que puedan vender también en noticias. Ya pasaron muchos años desde el día que te separaron en Marathón, ¿qué pasó en verdad?

La verdad nunca pensé que iba a tener que hablar de ese tema, pero bueno estamos aquí. Fíjate que esa etapa en Marathón era una de las etapas donde no tenía mucha regularidad porque el profe no me no me metía. Yo cuando él llegó teníamos una buena relación. La verdad ya el siguiente torneo pues como te digo me presentaba un día después a la pretemporada y Manolo era de los técnicos que era bien estricto, bien radical con sus decisiones y todo eso. Esos detalles que creo que uno como jugador le tiene que tiene que ponerle mucho cuidado, mucha atención, ser responsable 100%. Entonces ahí pues donde se fue generando de lo que ya no me metían a nadar. ¿Entiende? Tenía roce con su cuerpo técnico, con asistente, a veces llegaba el entreno y no hablábamos mucho. La vez que él nos se para con Elmer fue una vez que teníamos un almuerzo en Chedrani todos los jueves íbamos a almorzar con el club y yo me tenía que ir a hacer una resonancia en la rodilla y por eso no asistí al almuerzo. Al día siguiente en el entreno nos dice: "Vos y vos te vas, van para la reserva, no están más acá." Así radicalmente. Ya el último mes ya no entrenaba ni con la reserva, ya era entrenamiento propio por mi cuenta. porque siempre iba a la Selección. Teniendo problemas en el equipo y todo eso, siempre me convocaban a la Selección, entonces me tenían que preparar por aparte. Y realmente creo que eso fue lo que lo que la gota que derramó el vaso. ¿Existe el alcohol y la y las drogas dentro del fútbol hondureño?

​​Se maneja mucho eso que dicen que hay muchos jugadores que usan sustancias prohibidas. El alcohol, obviamente, no hay que normalizarlo tampoco porque no es bueno para nuestros cuerpos, pero ahora es lo es normal que una persona beba, no debería ser normal, ¿entiendes?, pero sí hay muchas personas que toman y se dan ese tipo de caso, la verdad. ¿Cuándo tocaste fondo?

Creo que futbolísticamente fue mi último año en Tegucigalpa creo que lo hablábamos la vez pasada. No era tomado en cuenta un cipote de reservas estaba encima mío, había rotaciones y ni siquiera aparecía. Realmente donde sí sentía que no aguantaba, fue dos entrenamientos previo a los partidos de final donde me sacaron afuera, o sea, estaba entrenando con los cipotes de reserva y creo que ha sido el momento más más más duro.