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Génesis FC vs Victoria EN VIVO: Policiales y jaibos están empatando en La Paz en cierre de jornada

EN DIRECTO | Génesis FC y Victoria cierran la Jornada 21 de la Liga Nacional de Honduras

  • Génesis FC vs Victoria EN VIVO: Policiales y jaibos están empatando en La Paz en cierre de jornada
2026-04-27

Génesis PN y Victoria están empatando 0-0 en el Roberto Suazo Córdoba de La Paz en el cierre de lajoranda 21.

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Se cierra la penúltima jornada del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras en el calor de La Paz cuando el Génesis FC reciba al Victoria, ambos peleando cosas distintas en la temporada. El partido comienza a las 3:00 de la tarde.

Los policiales del portugués Fernando Mira, salvados del fatídico descenso tienen a tiro la clasificación a las Triangulares del certamen liguero. Ahora octavo lugar, un triunfo lo pondrá como sexto con 22 puntos, superando por uno al Platense y dependiendo de sí mismopara clasificar en la última fecha.

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Por su parte el Victoria, que increíblemente al tener seis puntos en juego todavía tiene oportunidades de clasificar, pero esperando otros resultados, piensa más que todo en salvarse del descenso. El campeón nacional en 1994 lucha contra el no descenso y el triunfo es imperioso para cerrar la faena como local en La Ceiba vs Real España.

Ahora mismolos lecheros del Victoria son últimos de la tabla acumulada con 30 puntos, solo superados por un punto ya que CD Choloma ostenta 31 unidades. En caso de sumar, le pone sazón a la última fecha donde los cholomeños tendrán que visitar San Pedro Sulapara cerrar contra Marathón.

FICHA TÉCNICA

Génesis FC: Ronaldo Balanta; Cristopher Fonseca, Allans Vargas, Juan Mosquera, Gabriel Araújo; Roger Sander, Edwin Maldonado, Denilson Núñez, Brayan Félix, Jeffry Miranda; Ángel Tejeda.

Victoria: Esaú Flores; Geovanny Bueso, Óscar Barrios, Elvin Casildo, Bryan Chavez; Marcelo Espinal, Samuel Card, Allan Banegas, Kesdy Sevilla, Kolton Kelly; Yaudel Lahera.

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Redacción web
Redacción Diez

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