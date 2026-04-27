Oficial: Directiva de Liga Nacional confirma hora y día para disputar la última jornada del Clausura

Luego de la reunión sostenida por las autoridades de la Liga Nacional, se logró confirmar el día y horario en el que se disputará la última jornada del torneo Clausura.

Por medio de las redes sociales de la Liga Nacional Hondubet, se confirmó que: "La Jornada 22 será disputada el día jueves 30 de abril a las 7:00 PM. Todos los juegos a la misma hora, respetando la sedes. CD Marathon jugará en el Estadio Morazán su juego de local contra el CD Choloma. Favor tomar nota".

Los duelos se ponen interesantes por lo que se está disputando, los clubes que aspiran aún por el primer lugar y los que sueñan con mantenerse en la primera división.

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