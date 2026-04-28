Bomberos aclaran que sí había camillas en el estadio Morazán y revelan razón por la que no entraron a atender al futbolista

El Cuerpo de Bomberos de San Pedro Sula emitió una aclaración pública tras la información difundida sobre la supuesta falta de camillas durante un encuentro deportivo en el Estadio Morazán luego de una polémica<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/como-si-fuera-un-bebe-ante-la-falta-de-camilla-jugador-del-olimpia-saca-chineado-a-su-rival-del-real-espana-CD30336730" target="_blank"> imagen donde el jugador del Olimpia</a></b>, Clinton Bennett, sacó en brazos a Roberto Osorto del Real España.“El Cuerpo de Bomberos sí contaba con camillas disponibles dentro del dispositivo de cobertura del evento”, señalaron en el comunicado oficial, aclarando las versiones que circularon en medios con la televisora que emitió el partido donde la periodista de cancha comentó que no había camilla para sacar a Osorto del campo.La institución explicó que el personal asignado directamente a la cancha dispone de camillas específicas de lona color verde, diseñadas con materiales de alta resistencia y adecuadas para la atención y traslado de jugadores, quienes por su condición física presentan mayor estatura y peso.