Bomberos aclaran que sí había camillas en el estadio Morazán y revelan razón por la que no entraron a atender al futbolista

El Cuerpo de Bomberos de San Pedro Sula emitió una aclaración pública tras la información difundida sobre la supuesta falta de camillas durante un encuentro deportivo en el Estadio Morazán luego de una polémica imagen donde el jugador del Olimpia, Clinton Bennett, sacó en brazos a Roberto Osorto del Real España. “El Cuerpo de Bomberos sí contaba con camillas disponibles dentro del dispositivo de cobertura del evento”, señalaron en el comunicado oficial, aclarando las versiones que circularon en medios con la televisora que emitió el partido donde la periodista de cancha comentó que no había camilla para sacar a Osorto del campo. La institución explicó que el personal asignado directamente a la cancha dispone de camillas específicas de lona color verde, diseñadas con materiales de alta resistencia y adecuadas para la atención y traslado de jugadores, quienes por su condición física presentan mayor estatura y peso.

“Por otra parte, el personal ubicado en los diferentes sectores del estadio contaba con camillas de características distintas, igualmente resistentes, pero fabricadas con materiales más ligeros”, añadieron, precisando que estas están destinadas a pacientes o víctimas en traslados más largos. El comunicado también subrayó que el personal de cancha opera bajo lineamientos establecidos por los coordinadores del evento deportivo. “Ellos indican que el personal de cancha debe permanecer exclusivamente en dicha zona, con el fin de garantizar una atención inmediata a los jugadores ante cualquier eventualidad”. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Para salvaguardar la seguridad del público asistente, se dispuso estratégicamente de personal paramédico y bombero en distintos sectores del estadio, asegurando una cobertura integral en todo el establecimiento.

Al final, los miembros del Cuerpo de Bomberos explicaron que ellos quedaron esperando la autorización del árbitro, por eso no ingresaron al terreno de las acciones. Pues en ese momento, una parte de los ingrantes daba asistencia a una aficionada del Olimpia que sufrió un desmayo en la gradería sur del estadio Morazán.