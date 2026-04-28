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Bomberos aclaran que sí había camillas en el estadio Morazán y revelan razón por la que no entraron a atender al futbolista

El Cuerpo de Bomberos de San Pedro Sula aseguró que sí contaba con camillas durante el partido en el Estadio Morazán tras una polémica imagen.

2026-04-28

El Cuerpo de Bomberos de San Pedro Sula emitió una aclaración pública tras la información difundida sobre la supuesta falta de camillas durante un encuentro deportivo en el Estadio Morazán luego de una polémica imagen donde el jugador del Olimpia, Clinton Bennett, sacó en brazos a Roberto Osorto del Real España.

“El Cuerpo de Bomberos sí contaba con camillas disponibles dentro del dispositivo de cobertura del evento”, señalaron en el comunicado oficial, aclarando las versiones que circularon en medios con la televisora que emitió el partido donde la periodista de cancha comentó que no había camilla para sacar a Osorto del campo.

La institución explicó que el personal asignado directamente a la cancha dispone de camillas específicas de lona color verde, diseñadas con materiales de alta resistencia y adecuadas para la atención y traslado de jugadores, quienes por su condición física presentan mayor estatura y peso.

Momentos cuando el defensor del Olimpia, Clinton Bennett, sacaba en brazos al jugador del Real España, Roberto Osorto, quien se lesionó.

Momentos cuando el defensor del Olimpia, Clinton Bennett, sacaba en brazos al jugador del Real España, Roberto Osorto, quien se lesionó.

“Por otra parte, el personal ubicado en los diferentes sectores del estadio contaba con camillas de características distintas, igualmente resistentes, pero fabricadas con materiales más ligeros”, añadieron, precisando que estas están destinadas a pacientes o víctimas en traslados más largos.

El comunicado también subrayó que el personal de cancha opera bajo lineamientos establecidos por los coordinadores del evento deportivo. “Ellos indican que el personal de cancha debe permanecer exclusivamente en dicha zona, con el fin de garantizar una atención inmediata a los jugadores ante cualquier eventualidad”.

Para salvaguardar la seguridad del público asistente, se dispuso estratégicamente de personal paramédico y bombero en distintos sectores del estadio, asegurando una cobertura integral en todo el establecimiento.

Los miembros del Cuerpo de Bomberos cuando estaban esperando por hacer su ingreso al estadio Morazán y dar asistencia en el clásico Real España vs Olimpia.

Los miembros del Cuerpo de Bomberos cuando estaban esperando por hacer su ingreso al estadio Morazán y dar asistencia en el clásico Real España vs Olimpia.

Al final, los miembros del Cuerpo de Bomberos explicaron que ellos quedaron esperando la autorización del árbitro, por eso no ingresaron al terreno de las acciones. Pues en ese momento, una parte de los ingrantes daba asistencia a una aficionada del Olimpia que sufrió un desmayo en la gradería sur del estadio Morazán.

ACLARACIÓN BOMBEROS SAN PEDRO SULA

En relación con la información difundida recientemente sobre la supuesta falta de camillas durante el encuentro deportivo en el Estadio Morazán, considero aclarar lo siguiente.

El Cuerpo de Bomberos sí contaba con camillas disponibles dentro del dispositivo de cobertura del evento.

No obstante, es importante precisar que el personal asignado directamente a la cancha dispone de camillas específicas de lona color verde, diseñadas con materiales de alta resistencia, adecuadas para la atención y traslado de jugadores, quienes por su condición de atletas presentan características físicas como mayor estatura y peso.

Por otra parte, el personal ubicado en los diferentes sectores del estadio contaba con camillas de características distintas, igualmente resistentes, pero fabricadas con materiales más ligeros. Estas están destinadas a la atención y traslado de pacientes o víctimas a mayores distancias, permitiendo un mayor manejo y reduciendo cansancio del personal bombero.

Se aclara que el personal asignado al área de cancha opera bajo lineamientos establecidos por los coordinadores del evento deportivo. Ellos indican que el personal de cancha debe permanecer exclusivamente en dicha zona, con el fin de garantizar una atención inmediata a los jugadores ante cualquier eventualidad.

De igual manera, para salvaguardar la seguridad del público asistente, se dispone estratégicamente de personal paramédico/bombero en los distintos sectores del estadio, asegurando una cobertura general en todo el establecimiento.

La utilización de cada tipo de camilla responde a protocolos establecidos, priorizando en todo momento la seguridad en la atención y adecuada respuesta según el tipo de incidencia.

Reiteramos nuestro compromiso de brindar un servicio profesional en cada evento deportivo.

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