Formato y cuándo se realizará el sorteo de las triangulares del torneo Clausura de la Liga Hondubet

La jornada 22 del torneo Clausura de la Liga Hondubet es la última de las vueltas regulares y definirá el liderato, además de la definición del descenso entre el Victoria y CD Choloma a la segunda división. Pero un detalle está claro, 5 de los 6 equipos están clasificados para las triangulares, mismas que se definirán en base a un sorteo, pero ¿Cuándo se realiza?

Este proceso tiene su debido formato: El primer lugar irá al grupo A y el segundo al B. Los equipos ubicados en las posiciones 3, 4, 5 y 6 serán ubicados en un solo bombo. Este sorteo se ubicarán tanto en el grupo A como en el Grupo B, iniciando el sorteo con el A, luego el B consecutivamente. El sorteo se realizará una vez finalizada la jornada 22, la Liga Hondubet confirmó que iniciará a las 9:30 pm este jueves 30 de abril. Será transmitido en televisión por Televicentro y puedes seguir el minuto a minuto por DIEZ. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Para la fase de las triangulares, cada equipo jugará 4 partidos, 2 como local y 2 de visita. Los juegos de las triangulares serán de la siguiente forma.