Liga Hondubet

Formato y cuándo se realizará el sorteo de las triangulares del torneo Clausura de la Liga Hondubet

Se viene la última jornada de las vueltas regulares del torneo Clausura.

  • Formato y cuándo se realizará el sorteo de las triangulares del torneo Clausura de la Liga Hondubet

    Motagua tiene la oportunidad de cerrar como líder del torneo Clausura por encima de Real España y Olimpia. Foto DIEZ.
2026-04-29

La jornada 22 del torneo Clausura de la Liga Hondubet es la última de las vueltas regulares y definirá el liderato, además de la definición del descenso entre el Victoria y CD Choloma a la segunda división.

Pero un detalle está claro, 5 de los 6 equipos están clasificados para las triangulares, mismas que se definirán en base a un sorteo, pero ¿Cuándo se realiza?

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Este proceso tiene su debido formato: El primer lugar irá al grupo A y el segundo al B. Los equipos ubicados en las posiciones 3, 4, 5 y 6 serán ubicados en un solo bombo.

Este sorteo se ubicarán tanto en el grupo A como en el Grupo B, iniciando el sorteo con el A, luego el B consecutivamente.

El sorteo se realizará una vez finalizada la jornada 22, la Liga Hondubet confirmó que iniciará a las 9:30 pm este jueves 30 de abril. Será transmitido en televisión por Televicentro y puedes seguir el minuto a minuto por DIEZ.

Para la fase de las triangulares, cada equipo jugará 4 partidos, 2 como local y 2 de visita. Los juegos de las triangulares serán de la siguiente forma.

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El grupo A deberá de disputar sus partidos los días miércoles y sábado y el grupo B los jueves y domingo. Salvo contrario se podrán cambiar los días de la jornada en caso de fuerza mayor.

El calendario de las triangulares se jugará de acuerdo a la tabla de posiciones originada después del sorteo, donde se ubicarán y distribuirán los partidos respectivos.

Si existe empate en puntos en la fase de triangulares avanzará el equipo a la gran final el que cumpla con los criterios de desempate en el orden siguiente.

PRIMERO: Si los equipos 1 y 2 de la fase 1: clasificatoria, terminarán empatados en puntos con los equipos que ocuparon las posiciones 3, 4, 5 y 6 gozarán del punto invisible ó/ extra que les otorgaría el derecho de ser ganadores de la fase 2: Triangulares.

SEGUNDO: En el caso de empate en la fase 2: triangulares de los equipos que ocupen las posiciones 3, 4, 5 y 6 avanzará el que obtenga mejor diferencia entre los goles anotados y recibidos en la fase 2.

TERCERO: De persistir el empate aún aplicando los criterios que anteceden, Se tomarán los siguientes criterios:

Primero: Mayor número de goles anotados en la fase 2: triangulares.
Segundo: Mayor cantidad de puntos obtenidos en la serie particular (todas las fases).
Tercero: Mayor diferencia de goles en su serie particular (todas las fases).
Cuarto: Mayor número de goles anotados como visitante, en su serie particular (todas las fases).
Quinto: (Fair Play) Menor cantidad de puntos acumulados sobre las tarjetas amarillas y rojas de cada equipo ha obtenido durante la serie particular (todas las fases), observando los siguientes parámetros:
Tarjeta Amarilla equivaldrá a 1 punto.
Tarjeta Roja equivaldrá a 2 puntos.
Sexto: Sorteo efectuado por la Liga Hondubet.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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