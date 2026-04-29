Formato y cuándo se realizará el sorteo de las triangulares del torneo Clausura de la Liga Hondubet

El grupo A deberá de disputar sus partidos los días miércoles y sábado y el grupo B los jueves y domingo. Salvo contrario se podrán cambiar los días de la jornada en caso de fuerza mayor.El calendario de las triangulares <b>se jugará de acuerdo a la tabla de posiciones </b>originada después del sorteo, donde se ubicarán y distribuirán los partidos respectivos.Si existe empate en puntos en la fase de triangulares avanzará el equipo a la gran final el que cumpla con los criterios de desempate en el orden siguiente.<br /><br /><b>PRIMERO: </b>Si los equipos 1 y 2 de la fase 1: clasificatoria, terminarán empatados en puntos con los equipos que ocuparon las posiciones 3, 4, 5 y 6 gozarán del punto invisible ó/ extra que les otorgaría el derecho de ser ganadores de la fase 2: Triangulares.<br /><br /><b>SEGUNDO: </b>En el caso de empate en la fase 2: triangulares de los equipos que ocupen las posiciones 3, 4, 5 y 6 avanzará el que obtenga mejor diferencia entre los goles anotados y recibidos en la fase 2.<br /><br /><b>TERCERO: </b>De persistir el empate aún aplicando los criterios que anteceden, Se tomarán los siguientes criterios:<br /><br /><b>Primero: </b>Mayor número de goles anotados en la fase 2: triangulares.<br /><b>Segundo:</b> Mayor cantidad de puntos obtenidos en la serie particular (todas las fases).<br /><b>Tercero: </b>Mayor diferencia de goles en su serie particular (todas las fases).<br /><b>Cuarto: </b>Mayor número de goles anotados como visitante, en su serie particular (todas las fases).<br /><b>Quinto:</b> (Fair Play) Menor cantidad de puntos acumulados sobre las tarjetas amarillas y rojas de cada equipo ha obtenido durante la serie particular (todas las fases), observando los siguientes parámetros:<br /><b>Tarjeta Amarilla</b> equivaldrá a 1 punto.<br /><b>Tarjeta Roja</b> equivaldrá a 2 puntos.<br /><b>Sexto: </b>Sorteo efectuado por la Liga Hondubet.