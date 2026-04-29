Descenso y liderato: Se conocen a los árbitros que impartirán justicia en la última jornada del torneo Clausura

Se viene la jornada 22 y última de las vueltas regulares del torneo Clausura de la Liga Hondubet donde se define el liderato y el club que descenderá a la segunda división.

La Comisión Nacional de Arbitraje dio a conocer a los encargados de impartir justicia en los juegos, todos serán este jueves 30 de abril y comenzando de forma simultánea a las 7 de la noche.