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Descenso y liderato: Se conocen a los árbitros que impartirán justicia en la última jornada del torneo Clausura

Este jueves 30 de abril se define el líder y el club que descenderá a la segunda división.

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    Saíd Martínez y Selvin Brown, dos de los cinco árbitros principales designados para la última jornada. Fotos DIEZ.
2026-04-29

Se viene la jornada 22 y última de las vueltas regulares del torneo Clausura de la Liga Hondubet donde se define el liderato y el club que descenderá a la segunda división.

La Comisión Nacional de Arbitraje dio a conocer a los encargados de impartir justicia en los juegos, todos serán este jueves 30 de abril y comenzando de forma simultánea a las 7 de la noche.

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El juego entre Olimpia y Platense en el estadio Nacional Chelato Uclés será dirigido por Luis Mejía, acompañado por Jesús Carrasco, Jafeth Godoy y Yony Sánchez.

UPNFM vs Motagua, a jugarse en el estadio Emilio Williams de Choluteca, tendrá a la terna: Raúl Casto como el juez central, Juan Otero, Arnold García y David Carrasco.

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Además, el enfrentamiento entre Olancho FC y Génesis PN en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa, estará a cargo de Selvin Brown, Gerson Orellana, Roney Salinas y Merlin Soto.

Habrá dos juegos donde la mirada estará puesta debido a que se disputan la permanencia en la tabla de posiciones y no hay mañana, uno descenderá.

Marathón y Choloma, a jugarse en el estadio Olímpico, será dirigido por Nelson Salgado, José Espinoza, Elder Oliva y José Valladares.

Y el choque en el estadio Municipal de La Ceiba entre Victoria y Real España lo comandarán: Saíd Martínez, Walter López, Christian Ramírez y David Cruz.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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