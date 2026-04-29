Descenso y liderato: Se conocen a los árbitros que impartirán justicia en la última jornada del torneo Clausura

Además, el enfrentamiento entre Olancho FC y Génesis PN en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa, estará a cargo de Selvin Brown, Gerson Orellana, Roney Salinas y Merlin Soto.Habrá dos juegos donde la mirada estará puesta debido a que se disputan la permanencia en la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional" target="_blank">tabla de posiciones</a></b> y no hay mañana, uno descenderá.<b>Marathón y Choloma</b>, a jugarse en el estadio Olímpico, será dirigido por Nelson Salgado, José Espinoza, Elder Oliva y José Valladares.Y el choque en el estadio Municipal de La Ceiba entre <b>Victoria y Real España</b> lo comandarán: Saíd Martínez, Walter López, Christian Ramírez y David Cruz.