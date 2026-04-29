Javier López ve como "una final" juego vs UPN y le dice a periodista: "La palabra ponla tú como a ti te guste..."

En la previa del decisivo partido ante Lobos UPNFM , el entrenador español de Motagua , Javier López , compareció ante la prensa para diseccionar la recta final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras . Con los azules como cabeza de serie en las triangulares y cerca del liderato, López resaltó la clasificación a la Copa Centroamericana como meta cumplida y la mentalidad de ir partido a partido.

— Siente que ya es un objetivo cumplido haber llegado como cabeza de serie de las triangulares, a las puertas de ser líder del campeonato. Y por el otro lado, ¿qué cree que necesita todavía mejorar su equipo para llegar como uno de los grandes favoritos a esta fase final?



Bueno, por una parte era un objetivo entrar en la posición uno-dos y en este momento es un objetivo terminar en la posición uno. Esa es la realidad, es lo que venimos buscando durante el desarrollo del torneo. Lo que hemos hecho hasta ahora nos permite tener esa opción y depender de nosotros mismos. Y lógicamente nos vamos a tratar de superar la dificultad que implica jugar contra Lobos en su estadio y conseguir el resultado necesario para pasar a la llave final siendo primero.



Para tu segunda pregunta, estamos en Motagua. Este torneo es un equipo que va partido a partido. Su objetivo es ganar el partido siguiente y seguro que si vamos ganando el partido siguiente y luego el siguiente alcanzamos el objetivo final. Teníamos dos grandes objetivos en este torneo: uno, entrar a la Copa Centroamericana a través de la tabla regular. Lo hemos alcanzado y tenemos ahora un segundo objetivo que solo se va a ir alcanzando si superamos partido a partido al rival que tengamos enfrente. Ese es nuestro objetivo.



¿Qué tenemos que mejorar? En algunos momentos durante el torneo la gente no se echa en cara como el aspecto negativo, por lo que he podido escuchar y leer, el tema de los clásicos. Yo como entrenador analizo cada uno de esos partidos y en alguno de ellos obtuvimos el empate y creo que el equipo, si tuviese un poquito de contundencia, hubiese logrado un resultado muy favorable. No solo vencer, sino hacerlo de forma muy favorable. Y eso es lo que tenemos que mejorar: ese tipo de partidos donde va a haber cinco o seis situaciones de gol, anotarlas y de esta manera hacernos acreedores a lo que por juego en algunas ocasiones merecimos, que es la victoria.

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— Conociéndolo a usted que es muy analítico y que interpreta muy bien casi todo. La palabra favoritismo parece que es una palabra que da como cierto temor. Usted viene de un país de primer mundo. ¿Hoy acepta Motagua el favoritismo de que tiene que ser campeón del Torneo Clausura o cómo le toma esa palabra?



Yo no diría favoritismo, yo diría la responsabilidad. Yo creo que hay cinco clubes que por estructura, por proyectos, por jugadores, por cuerpo técnico pueden y deben ser campeones, lo digo abiertamente. Creo que hace años estaban más marcadas las diferencias entre dos clubes y los demás. Creo que en este momento hay mucha más igualdad. Y la irrupción también del proyecto de Potros de Olancho.



Entonces yo creo que hay cinco clubes que tenemos esa responsabilidad. Motagua desde luego es uno de ellos por la historia, por el plantel que tenemos, por el cuerpo técnico y también por la temporada que hemos realizado. Por lo tanto, favoritismo no lo sé, pero seguro que tenemos esa responsabilidad de al final del torneo estar peleando por ser campeón y por qué no lograrlo. Somos el segundo equipo por historia que más veces ha logrado el campeonato y es un objetivo, es decir, es nuestro objetivo entrar a la Copa Centroamericana y levantar la número veinte. Por lo tanto, la palabra ponla tú como a ti te guste, como siempre te digo, para mí responsabilidad más que favoritismo.

— ¿Piensa dosificar fuerzas en esta última jornada, hacer cambios en su once? Pensando también en la carga que viene ahora en adelante con la liguilla.



Te soy muy sincero, para mí el partido del jueves es una final y así me la tomo. Creo que el cansancio físico a veces se regula con la parte emocional y creo que para Motagua el partido del jueves es una final, así nos lo vamos a tomar y vamos a salir con todo para hacer un muy buen partido ante un gran rival como es Lobos, ganar y asegurar el primer lugar en la tabla.

— ¿Cómo le viene después de jugar el último partido y jugar mañana y ya pronto en los triangulares donde ahí no hay margen de error?



Yo siempre digo que una cosa es lo que es ideal y nosotros sabíamos que ese ideal no iba a existir. Sabíamos que íbamos con un calendario supercomprimido y sabíamos perfectamente que esta jornada se jugaría miércoles o jueves y el domingo había que estar jugando la primera jornada de los triangulares.



Por lo tanto forma parte de la planificación y con la plantilla que tenemos trataremos de salvar el partido del jueves que para nosotros, repito, es una final y es muy importante. Emocionalmente es muy importante que podamos terminar de primero y cerrar todo lo bien que hemos realizado durante este torneo, cerrarlo con ese broche de oro. Y a partir de ahí, bueno, pues ya pensaremos en el partido del domingo porque en la posición uno o dos, sí o sí, vas a jugar el domingo. Hay otros equipos que van a tener la posibilidad de descansar hasta el miércoles o jueves de la semana siguiente.

— ¿Qué rol adoptan los jóvenes jugadores del Motagua en este tramo fina, como Darell Oliva, por ejemplo, van a tener más oportunidades en este tipo de momentos y también como jugador local?



Los jóvenes iban a tener que jugar alguno porque debemos 87 minutos de menor y los tenemos que cumplir lógicamente en este partido. Hay varias alternativas. Después del entrenamiento de hoy decidiremos cómo vamos a gestionar esos 87 minutos y con qué jugadores. Y en relación a Lobos, pues siempre es una incógnita porque a veces juegas muy nervioso, muy presionado por un resultado y en este momento Lobos va a jugar muy tranquilo, muy relajado y no sabemos cómo eso puede influir.



Al final, todos los equipos quieren vencer a los equipos llamados grandes, los jugadores se quieren mostrar y seguro que mañana jueves vamos a ver una gran versión de Lobos y para eso nos estamos preparando, para ver la mejor versión de Lobos y ser la mejor versión de Motagua para cerrar esta fase regular en el primer lugar.