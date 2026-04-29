Liga Hondubet

Se define el liderato y al descendido: hora y canal dónde ver los partidos de la última fecha de la Liga Hondubet

Motagua y Real España buscan ser líderes del Clausura, mientras que Victoria y Choloma se juegan su última carta para permanecer en primera división de la Liga Hondubet

  • Se define el liderato y al descendido: hora y canal dónde ver los partidos de la última fecha de la Liga Hondubet
2026-04-29

¡Se acaban las vueltas regulares! Este jueves 30 de abril se jugará la última fecha del Torneo Clausura 2025-26, una jornada que trae tres ingredientes perfectos: el liderato, último boleto a liguilla y el equipo que descenderá.

Es importante saber que por ser la última jornada del campeonato todos los partidos se jugarán a la misma hora (7:00 p.m), así lo confirmaron las redes sociales de la Liga Nacional Hondubet.

"La Jornada 22 será disputada el día jueves 30 de abril a las 7:00 PM. Todos los juegos a la misma hora, respetando la sedes. CD Marathon jugará en el Estadio Olímpico su juego de local contra el CD Choloma. Favor tomar nota".

Formato y cuándo se realizará el sorteo de las triangulares del torneo Clausura de la Liga Hondubet

-LIDERATO Y PUESTOS DE LIGUILLA-

Motagua, que es líder actual del campeonato con 39 puntos, llegará a la última fecha más cómodo para cerrar líder cuando se enfrenten a los Lobos de la UPN, equipo que no se juega nada más que cerrar con la frente alto. El partido se desarrollará en el Emilio Williams de Choluteca.

En Tegucigalpa, Olimpia jugará en el estadio Nacional ante el Platense (21 pts), compromiso que se disputará a partir de las 7:00 de la noche. Los leones buscan ser segundos y los escualos clasificarse a la triangular, pero están obligados a ganar y a que Génesis (22 pts) no sume ante Olancho que no se moverá del cuarto lugar (31 pts).

-DESCENSO-

Los partidos más llamativos se jugarán en La Ceiba y en San Pedro Sula. El Victoria llega a esta última fecha con 30 unidades y la obligación de ganar para mantener vivas sus esperanzas de permanencia.

La Jaiba Brava recibirá en el estadio Ceibeño al Real España, en un duelo que no solo tiene implicaciones en la zona baja, sino también en la parte alta del campeonato.

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Este contexto hace que el reto para Victoria sea aún más complejo, al enfrentarse a un rival con alta motivación competitiva. Promete ser un gran juego.

Por su parte, Choloma llega con una ligera ventaja al acumular 31 puntos y depender de sí mismo para asegurar la permanencia en primera. Los maquileros visitarán el estadio Olímpico para medirse con Marathón, en un partido que, en el papel, luce más accesible considerando el contexto de su rival.

El equipo verdolaga de Pablo Lavallén ya tiene asegurado su lugar en las triangulares finales del campeonato y no se juega nada en esta última jornada, lo que podría influir en la intensidad con la que encaren el compromiso.

HORA Y CANAL DÓNDE VER CADA PARTIDO DE LA FECHA 22 DE LA LIGA HONDUBET

TODOS LOS PARTIDOS SE JUGARÁN A LA MISMA HORA (7:00 P.M)

Estos serán los canales:

-UPNFM VS MOTAGUA (Canal Deportes TVC)
-Olimpia vs Platense (Deportes TVC PLUS-DTVC+)
-Olancho vs Génesis (Deportes TVC PLUS-DTVC+)
-Marathón vs Choloma (Deportes TVC PLUS-DTVC+)
-Victoria vs Real España (YOUTUBE Y PÁGINA WEB DE DEPORTES TVC)

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Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
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