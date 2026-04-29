Se define el liderato y al descendido: hora y canal dónde ver los partidos de la última fecha de la Liga Hondubet

Este contexto hace que el reto para Victoria sea aún más complejo, al enfrentarse a un rival con alta motivación competitiva. Promete ser un gran juego.Por su parte, Choloma llega con una ligera ventaja al acumular 31 puntos y depender de sí mismo para asegurar la permanencia en primera. Los maquileros visitarán el estadio Olímpico para medirse con Marathón, en un partido que, en el papel, luce más accesible considerando el contexto de su rival.El equipo verdolaga de Pablo Lavallén ya tiene asegurado su lugar en las triangulares finales del campeonato y no se juega nada en esta última jornada, lo que podría influir en la intensidad con la que encaren el compromiso.