¡Fracaso! La Selección de Honduras empata con Costa Rica y los dos quedan fuera del Mundial 2026

<b>COSTA RICA: </b>Keylor Navas; Haxzel Quiros, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Kendall Waston; Aaron Murillo, Orlando Galo, Álvaro Zamora, Josimar Alcocer; Manfred Ugalde y Warren Madrigal.GOLES: No hubo | AMARILLAS: Kenneth Vargas, Francisco Calvo. | ROJAS: Manfred Ugalde. | DT: Miguel Herrera.<b>HONDURAS: </b>Édrick Menjívar; Andy Nájar, Marcelo Santos, Luis Vega, Joseph Rosales; Deiby Flores, Kervin Arriaga, Jorge Álvarez; Luis Palma, Yustin Arboleda y Romell Quioto.GOLES: No hubo | AMARILLAS: Yustin Arboleda, Dereck Moncada, Marlon Ramírez. | ROJAS: Carlos Pineda | DT: Reinaldo Rueda.