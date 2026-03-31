¡Puro corazón y garra! Honduras in extremis le empató a Perú el amistoso en Butarque en el debut de Francisco Molina

Resultado que no amilanó a <b>Honduras</b> que trató de dar la vuelta al panorama a través de la posesión, si bien a los de <b>José Francisco Molina </b>les faltó algo más de mordiente para generar auténtico peligro.Todo lo contrario que a <b>Perú </b>que generó numerosos problemas cada vez que logró llevar el balón a las bandas, especialmente la derecha donde <b>Jairo Vélez </b>y el lateral <b>Oliver Sonne</b> fueron un quebradero constante de cabeza para los zagueros hondureños.Sin embargo, cuando parecía más cercano el segundo gol de los del brasileño <b>Mano Menezes</b> llegó el tanto del empate para <b>Honduras</b>, en una jugada en la que <b>Kervin Arriaga</b> dejó claro todo el inmenso talento que atesora en su pierna derecha.