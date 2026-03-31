¡Puro corazón y garra! Honduras in extremis le empató a Perú el amistoso en Butarque en el debut de Francisco Molina

Un gol de Darlin Mencía en el tiempo de prolongación permitió a Honduras arrancar la etapa bajo la dirección del técnico español José Francisco Molina con un agónico empate (2-2) ante una Perú a la que se le sigue resistiendo la victoria con el brasileño Mano Menezes en el banquillo. A los incas les pareció tener a su alcance el triunfo tras adelantarse hasta en dos ocasiones en el marcador con un doblete de Jairo Vélez, que se estrenó como goleador con el combinado peruano. Pero cuando todo parecía decantado a favor de Perú llegó a los 94 minutos el gol de Mencía, que envió de cabeza a las redes un balón suelto en el interior del área. El empate premió la valiente propuesta con la que arrancó la contienda el equipo hondureño, que, como no se ha cansado de repetir una y otra vez en la previa José Francisco Molina, quiere ser protagonista con el balón.

Pero si los 'catrachos' se adueñaron de partida del esférico, el primero en golpear fue el conjunto peruano que a los siete minutos de juego se adelantó en el marcador con un gol de Jairo Vélez. Un gol incomprensible sin la habilidad y velocidad de Joao Grimaldo que tras desbordar por la banda izquierda a su par llegó hasta la línea de fondo para asistir a Yoshimar Yotún que dejó el balón de cara para que Vélez estableciese el 1-0. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Resultado que no amilanó a Honduras que trató de dar la vuelta al panorama a través de la posesión, si bien a los de José Francisco Molina les faltó algo más de mordiente para generar auténtico peligro. Todo lo contrario que a Perú que generó numerosos problemas cada vez que logró llevar el balón a las bandas, especialmente la derecha donde Jairo Vélez y el lateral Oliver Sonne fueron un quebradero constante de cabeza para los zagueros hondureños. Sin embargo, cuando parecía más cercano el segundo gol de los del brasileño Mano Menezes llegó el tanto del empate para Honduras, en una jugada en la que Kervin Arriaga dejó claro todo el inmenso talento que atesora en su pierna derecha.

El jugador del Levante español sirvió a los 45 minutos un inmejorable balón para que Luis Palma firmase el 1-1 tras deshacerse del guardameta peruano Pedro Gallese con una sutil maniobra en el interior del área. Empate que apenas varió el guión del encuentro en una segunda mitad en la que Honduras siguió pecando de un excesivo academicismo, con mucha posesión de balón, pero sin la velocidad y profundidad para generar auténtico peligro. Al revés que la selección peruana, a la que le bastó con un simple saque de esquina para volver a tomar la delantera (2-1), gracias a un nuevo gol de Vélez que cabeceó a las redes a los cincuenta y ocho minutos un córner botado por Jairo Concha Un marcador al que José Francisco Molina trató de dar la vuelta con hasta seis cambios en el cuarto de hora final, que sirvieron para dotar a los 'catrachos' del punto de picante que les había faltado hasta entonces, pero entonces les falló la puntería.

Hasta que Darlin Mencía anotó en la prolongación el definitivo 2-2 que permitió a Honduras arrancar con empate la era Molina ante una selección peruana que sigue sin ganar con Mano Menezes. Los catrachos fueron superior a los incas en toda la etapa de complemento.

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