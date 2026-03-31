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Molina cumple y renueva la H: conoce a los cinco debutantes en la Selección de Honduras; uno rompió un récord histórico

La Selección de Honduras igualó 2-2 frente a Perú donde José Francisco Molina se la jugó haciendo jugar a siete jugadores menores de 22 años

  • Molina cumple y renueva la H: conoce a los cinco debutantes en la Selección de Honduras; uno rompió un récord histórico

    La Selección de Honduras, de la mano de José Francisco Molina, logró un empate con siete jugadores menores de 22 años viendo acción; uno de ellos rompió un récord histórico. Fotos EFE
2026-03-31

La Selección de Honduras mostró una buena cara en el cierre del partido, principalmente con los jóvenes, las caras nuevas que por primera vez se pusieron la camisa de la Selección Nacional. El entrenador, José Molina, le apostó al talento e hizo debutar a cinco novatos en el empate 2-2 ante Perú.

Estos debut hicieron que el cuadro nacional rescataran un partido que perdían desde el minuto 58 y en el último tramo del compromiso, apareció la sangre joven para salvar el empate que sabe a tranquilidad y mejora.

De entrada, en el 11 titular hizo debutar al defensor del Motagua, Giancarlo Zacaza, espigado zaguero que disputó los 90 minutos, también mandó al campo al goleador Darlin Mencía, lateral zurdo de 23 años, oriundo de San Antonio, Sulaco en el departamento de Yoro, que juega en el Montevideo Wanderers de Uruguay.

A estos dos también se suman el habilidoso extremo zurdo del Real España, Mike Aranda, jugador de apenas 17 años. El jugador aurinegro se convirtió en el futbolista más joven en vestir la camisa de la H, superando el récord que tenía Dereck Moncada que lo hizo con 18 años ante Nicaragua en noviembre del año pasado por las eliminatorias.

El entrenador de la Selección de Honduras, José Francisco Molina, cumplió al renovar una parte del equipo nacional. Foto EFE

El entrenador de la Selección de Honduras, José Francisco Molina, cumplió al renovar una parte del equipo nacional. Foto EFE

Luego, hicieron su estreno con la H, los delantero Erick Puerto, goleador del Platense y Exon Arzú, jovencito del Real España que también mostró algunos chispazos, pero todavía queda mucho por mejorar. Otros futbolistas jóvenes como Alejandro Reyes del Motagua ya había debutado en la época de Fabián Coito, de igual forma Alenis Vargas, que jugó en la época de Reinaldo Rueda en un duelo frente a Curazao por la Nations League.

Luis Palma anota el primer gol de Honduras en la nueva era de José Molina: así fue el empate de la Bicolor ante Perú

José Francisco Molina tenía en el banco a otros jóvenes que todavía no hacen su debut en la Bicolor como el portero del Motagua, Luis Enrique Ortiz y el defensor central del Olimpia, Clinton Bennett, quienes tienen que esperar una nueva oportunidad. También estuvo en la banca el jovencito de 16 años del Inter Miami, Leandro Padilla, así como Leonardo Posadas del Hamburgo II de Alemania.

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Kelvin N. Coello
Kelvin N. Coello
Periodista

Editor digital de Diario Deportivo DIEZ. En medios de comunicación desde 2007 con experiencia en coberturas de Selecciones Nacionales, Legionarios y Liga Nacional.

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