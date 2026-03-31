Molina cumple y renueva la H: conoce a los cinco debutantes en la Selección de Honduras; uno rompió un récord histórico

La Selección de Honduras mostró una buena cara en el cierre del partido, principalmente con los jóvenes, las caras nuevas que por primera vez se pusieron la camisa de la Selección Nacional. El entrenador, José Molina, le apostó al talento e hizo debutar a cinco novatos en el empate 2-2 ante Perú.

Estos debut hicieron que el cuadro nacional rescataran un partido que perdían desde el minuto 58 y en el último tramo del compromiso, apareció la sangre joven para salvar el empate que sabe a tranquilidad y mejora.

De entrada, en el 11 titular hizo debutar al defensor del Motagua, Giancarlo Zacaza, espigado zaguero que disputó los 90 minutos, también mandó al campo al goleador Darlin Mencía, lateral zurdo de 23 años, oriundo de San Antonio, Sulaco en el departamento de Yoro, que juega en el Montevideo Wanderers de Uruguay.

A estos dos también se suman el habilidoso extremo zurdo del Real España, Mike Aranda, jugador de apenas 17 años. El jugador aurinegro se convirtió en el futbolista más joven en vestir la camisa de la H, superando el récord que tenía Dereck Moncada que lo hizo con 18 años ante Nicaragua en noviembre del año pasado por las eliminatorias.