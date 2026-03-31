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¡Con polémica incluida! Así fue el primer gol que recibió Honduras en la era de José Molina

El mediocampista Jairo Vélez puso arriba a Perú sobre Honduras en los primeros minutos del amistoso en el estadio Butarque.

2026-03-31

Perú sacó el poderío sudamericano ante Honduras y se puso arriba a los siete minutos del primer tiempo tras una gran jugada individual por la banda derecha donde la defensa catracha incapaz de retener el ataque que terminó en el 1-0 parcial.

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Joao Grimaldo dejó tendido en el suelo a Christopher Meléndez y ganó línea de fondo para luego filtrar al mediocampista de Alianza Lima, Jairo Vélez, quien de un zurdazo mandó la pelota al fondo de la roja, imposible para Edrick Menjivar.

Sin embargo, ese gol fue envuelto por la polémica ya que el esférico había salido del rectángulo de las acciones, pero el juez central dio por valido y ahora la Bicolor deberá remar ante la corriente.

La defensa de Honduras no pudo hacer nada, todos cayeron como fichas de dominó ante la presión y explosión de los peruanos que circularon la pelota sin tener la presión del equipo centroamericano.

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Mario Jafeth Moreno B.
Mario Jafeth Moreno B.

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Deportivo Diez, Diario La Prensa y Diario El Heraldo.
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