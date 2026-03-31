Confirmado: este es el árbitro encargado del Honduras vs Perú: ¿A qué se dedica fuera del fútbol?

Uno de los detalles que faltaba por definir era la cuarteta arbitral para el duelo entre<b> <a href="https://www.diez.hn/laseleccion/honduras-vs-peru-en-vivo-hora-donde-ver-tv-debut-jose-francisco-molina-MG29942482">Honduras y Perú (12:00 del mediodía)</a>,</b> que se llevará a cabo este martes 31 de marzo en el estadio Municipal de Butarque, España.Nuestro enviado especial, <b>Mario Figueroa</b>, atento a cualquier detalle, informó esta madrugada que ya están definidos los silbantes y se trata de cuatro colegiados españoles.