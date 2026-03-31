Confirmado: este es el árbitro encargado del Honduras vs Perú: ¿A qué se dedica fuera del fútbol?

Nuestro enviado especial, Mario Figueroa , atento a cualquier detalle, informó esta madrugada que ya están definidos los silbantes y se trata de cuatro colegiados españoles.

Uno de los detalles que faltaba por definir era la cuarteta arbitral para el duelo entre Honduras y Perú (12:00 del mediodía) , que se llevará a cabo este martes 31 de marzo en el estadio Municipal de Butarque, España.

Regularmente, el árbitro principal está presente en la competición liguera, Copa del Rey o Supercopa de España. El central no tiene mucha experiencia a nivel internacional, ya que, según datos, solo ha dirigido dos partidos en fechas FIFA a selecciones.

El juez principal es Guillermo Cuadra Fernández. Su carrera arbitral lo ha llevado a representar al Comité de Árbitros de las Islas Baleares. Su debut en Primera División data del 17 de agosto de 2018.

No solo ha dejado huella en el fútbol español, sino también a nivel internacional, aunque en pocas ocasiones. Es gafete FIFA desde 2020 y también ha dirigido en competiciones de la UEFA. Fue elegido como árbitro asistente de VAR en los Juegos Olímpicos de Tokio.

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Además, ha dirigido Clásicos Barcelona-Real Madrid desde el VAR y regularmente se encuentra impartiendo justicia en estos grandes enfrentamientos.

Fuera del fútbol, Guillermo Cuadra Fernández es profesor de inglés y educación física, siempre buscando enseñar a las nuevas generaciones.