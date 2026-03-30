Gobierno en Madrid toma firme decisión para el amistoso Honduras vs Perú en el estadio de Municipal de Butarque

Alrededor de 300 agentes velarán por la seguridad durante el partido de fútbol internacional amistoso que se disputará este martes en el Estadio Municipal de Butarque, en la localidad madrileña de Leganés, entre las selecciones masculinas absolutas de Perú y Honduras. El dispositivo de seguridad que la Delegación del Gobierno en Madrid activará para el encuentro, que tendrá lugar a las 20:00 horas CET (12:00 del mediodía en Honduras), estará integrado por efectivos de la Policía Nacional, Policía Municipal de Leganés; la Agrupación de Protección Civil de Leganés, y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club.

La Delegación recuerda que no está permitido el acceso al estadio con objetos voluminosos o peligrosos, ni con armas, pirotecnia, botellas de vidrio o alcohol. Asimismo, los agentes no permitirán la entrada a aquellas personas que presenten síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol o drogas. Además, recomienda acudir con antelación suficiente para pasar los controles de seguridad establecidos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

TODO LO QUE DEBES SABER DEL HONDURAS VS PERÚ

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