Gobierno en Madrid toma firme decisión para el amistoso Honduras vs Perú en el estadio de Municipal de Butarque

<br />- El último triunfo de Honduras ante una selección de Perú fue en un amistoso en 1994, el cual terminó 2-1 a favor de los catrachos con tantos de Nicolás Suazo y "Tyson" Núñez, Percy Aguilar había adelantado a la Rojiblanca.- Este será el noveno encuentro entre estas dos selecciones, la última vez que se enfrentaron fue en el 2012 en el Shell Energy Stadium, casa del Houston Dynamo de la MLS. El mismo no pasó de un 0-0 en el marcador.- Honduras tiene dos triunfos, los incas cuentan con otras dos victorias y han empatado en cuatro ocasiones.